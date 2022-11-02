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梨泰院1.5噸衣鞋包失物認領 家屬睹物淚崩

編譯中心╱綜合1日電
南韓警方把梨泰院現場蒐集回來的遺失物，集中在元孝路體育館內。（美聯社）
南韓警方把梨泰院現場蒐集回來的遺失物，集中在元孝路體育館內。（美聯社）

南韓首爾梨泰院萬聖節人群踩踏慘劇釀156死，警方事後把現場蒐集回來的遺失物，集中在元孝路體育館內，重量達1.5噸，有罹難者家屬到體育館認領遺失物後痛哭失聲。

中央社引述法新社報導，這座空蕩龐大的體育館先前充當臨時停屍間，如今則擺放一排排整齊陳列的失物，每件都貼上一張寫有識別號碼的便利貼，開放給準備在本周為罹難者舉行喪禮的家屬來認領親人生前珍視的遺物。

重達1.5噸的遺失物約有260件衣物、256雙鞋、66雙未成雙的鞋子、包包、衣物、電子產品以及諸多雜物。衣物大多數是外套，少部分是牛仔褲或短褲。一字排開的物品大多數都曾被踩踏，外表破爛或部分殘缺不全。

據報導，體育館到處都能聽到哭泣聲，罹難者家屬仔細查看每件物品，企圖尋找至親最後佩戴的物品。不少倖存者也到場尋找遺失物，一位女性找到自己的黑色外套後痛哭失聲，另一名中年女性在丈夫陪伴下找到一雙過膝靴，也當場倒地痛哭。

這些破損扭曲的個人物品，像是一本殘酷目錄，紀錄一個個失去的年輕生命。

一名顯然深受打擊的男子在失物間穿梭，胸前握著一件衣物，他在各種瑣碎雜物中尋索，有從錢包裡掉出的搞笑照片、幾本護照和一頂萬聖節扮裝假髮。

據統計，截至11日1日下午5時，僅有34件物品被歸還給家屬或主人。

報導稱，至少有26名死者是外國籍，來自伊朗、美國和法國等十幾個國家。招領失物當中有一本俄文版的「福爾摩斯冒險史」（The Adventures of Sherlock Holmes），有4名俄國女子在這場災難中罹難。

南韓警方把梨泰院現場蒐集回來的遺失物，集中在元孝路體育館內。（Getty Ima...
南韓警方把梨泰院現場蒐集回來的遺失物，集中在元孝路體育館內。（Getty Images）

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