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英研究：天主教徒周五不吃肉 有助全球減碳

編譯中心╱綜合1日電

英國研究人員今天表示，若天主教教宗方濟各（Pope Francis）要求教徒恢復周五不吃肉的齋戒，或許有助全球減少碳排放。

中央社引述法新社報導，英國英格蘭和威爾斯的一群主教曾在2011年呼籲恢復周五不吃肉的守齋。英國劍橋大學的一支研究團隊最近探討這麼做可能帶來的影響。

研究人員發現，就算只有四分之一天主教徒改變飲食習慣，每年也能減少5萬5000公噸的碳排放。

以二氧化碳排放量來說，這相當於在12個月內少了8萬2000人搭乘倫敦到紐約的班機。

周五不吃肉是基督教最古老的傳統信仰行為之一，主要是紀念耶穌在周五被釘在十字架上，但遵循的教徒可在這天食用魚類以攝取蛋白質。

研究員指出，如果全球各地天主教徒都恢復周五不吃肉，每年或許可減少數以百萬計公噸的溫室氣體排放。

這份研究的主要作者、劍橋大學土地經濟系教授拉肯（Shaun Larcom）說，天主教教會在減少溫室氣體排放上「大有可為」。

領導全球約10億教徒的方濟各曾表示，氣候變遷是「史無前例的威脅」，需要迫切行動。

拉肯指出，畜牧業是溫室氣體排放的主要來源之一，「如果教宗恢復要求全球天主教徒履行周五不吃肉的義務，這可能成為低成本減碳的一個重要來源」。

自從教廷在1960年代進行改革以來，周五不吃肉就不再是天主教徒的義務，但在復活節前的四旬期仍應遵循。

研究人員指出，由於美國天主教徒如此嚴格遵守周五不吃肉，才促使連鎖速食店巨擘麥當勞（McDonald's）發明麥香魚堡。

這份發表在「社會科學研究網」（Social Science Research Network）的研究，是依據對英格蘭和威爾斯居民飲食習慣相關公共衛生研究所做的分析。

英國 方濟各 教宗

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