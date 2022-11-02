韓梨泰院踩踏慘劇 警輕忽11通報案 尹錫悅怒查

南韓總統尹錫悅（前右）1日在首爾梨泰院踩踏慘案現場附近的地鐵站向罹難者獻花。（美聯社）

南韓 梨泰院踩踏事故迄今造成156人死亡與151人受傷，陸續曝光的訊息顯示，相關單位事先對人流管制毫無規畫，警方事發前4小時就陸續接獲11通報案電話說「人多到快被壓死了」卻未積極應對。南韓總統尹錫悅得知後大怒，下令徹查。此外，另傳出窄巷兩旁的建築非法違建，並趁活動舉行之際，擅自設置臨時攤位有關，萬人擠3公尺「恐怖瓶頸」 ，受困完全逃不掉。

韓聯社等媒體報導，警方在當天事發前4小時起就陸續接獲11通民眾報案，表示「人多到快被壓死了」，要求加派警力管制，不過警方卻以「現場已有員警出勤作業」為由打發，未即時採取措施，最終導致悲劇發生。

第一通報案電話是在10月29日晚上6時34分，離晚間10時15分推擠爆發尚有近4小時，當時報案民眾說「人們下不來又一直推，感覺快被壓死了」、「現在沒有任何人在管制，需要警察 來管制，先疏通一些人後再放人進來」。

此後報案電話持續湧入，晚間8時9分有民眾報案說「有人推擠有人跌倒，完全亂七八糟，還有人受傷」、「需要管制一下吧」。

到了晚間9時7分的第7通，民眾明確要求「請來這邊限制行人單向行走」、「這裡現在人多到快被壓死了」。在9時十分至10時11分事發前的4通電話中，民眾也都清楚提到「快被壓死」，要求警方採取行動。

警方雖針對其中四起通報加派人力，但對其餘7起均回稱「現場已部署警力」，不少報案人都直言可能有踩踏意外發生，即便能從電話中聽到尖叫聲，但警方就是遲遲沒有出動。

電話內容曝光後，引發南韓社會一片譁然，痛斥警方沒有積極介入才讓悲劇發生。對此，南韓龍山總統辦公室表示，尹錫悅昨天在國務會議上以訓斥的語氣表明要徹查真相，並嚴懲失職員警；警方也正對接獲這11通報案電話的員警展開調查，若瀆職或編造虛假文件的違法情況屬實，將走司法程序嚴肅處理。

另有目擊者表示，事故發生前在斜坡巷弄上方聽見有人高喊「推啊、推啊」，導致陷入混亂。也有人說當場有人高呼某名網紅造臨現場，引起人潮湧動。3.2公尺寬的巷弄不堪負荷，於是發生悲劇。

韓媒最近重回事發現場，發現導致這起意外出現嚴重傷亡的原因，傳出漢彌爾頓飯店違法外推了一個寬約1公尺、長約17公尺的欄杆，占據了部分空間，導致街道寬度只剩4公尺。為了迎接萬聖節，漢彌爾頓飯店對街的酒吧也設置了8至9平方公尺的活動展位，因此原本就已十分狹小的街道，當天能讓人流通行的寬度只有3公尺左右，造成萬人擠3公尺「恐怖瓶頸」 受困時完全逃不掉。

南韓規定道路至少需留4公尺寬的空間，以確保行人安全。網上流出的現場影片可見，事發前「世界美食 街」的人流本已十分緩慢，但人潮一走到違建的欄杆後，就因為空間擁擠，幾乎無法動彈，大部分人只能前胸貼後背地直立站好。