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北韓射逾10枚飛彈 落點距南韓海岸僅57公里

編譯中心／綜合1日電
南韓軍方表示，北韓2日早上發射10枚以上各種類型飛彈，其中一枚落入南韓領海附近。（Getty Images）
南韓軍方表示，北韓2日早上發射10枚以上各種類型飛彈，其中一枚落入南韓領海附近。（Getty Images）

南韓軍方最新說法表示，北韓2日早上發射10枚以上各種類型飛彈，其中一枚飛彈落入南韓領海附近。對此，南韓總統尹錫悅表示，這是對南韓領土實質性的侵害，下令迅速採取行動，讓北韓為其挑釁行為付出代價。

南韓軍方稍早表示，發現北韓朝東海發射三枚短程彈道飛彈，其中一枚向鬱陵島方向飛行後墜入公海，鬱陵島也隨之響起空襲警報。尹錫悅已召開國家安全委員會緊急會議，目前軍方正在分析範圍、高度和速度等數據。

此外，南韓軍方表示，北韓2日朝東部外海發射多枚彈道飛彈，導致南韓一座偏遠離島罕見發布空襲警報；其中一枚飛彈落點距離南韓海岸僅57公里。

路透報導，北韓當局數小時前才要求美國和南韓停止大規模軍事演習，聲稱不能再容忍這類「軍事上的魯莽行為和挑釁」。

日本海上保安廳也通報了這次飛彈發射行動。南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，軍方在飛彈發射之際，於鬱陵島發布了空襲警報。

南韓合同參謀本部還說，至少一枚飛彈落在「北方限界線」（Northern Limit Line）南方26公里處，這是兩韓之間有爭議的海上界線。飛彈落在距離南韓東部海濱的束草市（Sokcho）僅57公里之處，距離鬱陵島167公里。

韓聯社引述鬱陵郡一名官員的說法報導，警報響起時，員工都疏散到地下室。

美國與南韓10月31日展開「警戒風暴」（Vigilant Storm）軍事演習，這是雙方最大規模的聯合空中軍演之一，兩國派出數百架戰機一天24小時不間斷地執行模擬攻擊。

北韓今年試射的飛彈數量刷新紀錄，並聲稱近期一連串試射都是為了回應聯合軍演。

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