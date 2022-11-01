我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

「別再往前，有人死了」韓警在梨泰院吶喊 難抵人潮畫面惹哭網友

聯合新聞網／即時報導
一名南韓警察在梨泰院發生事故時，試圖用盡力氣要群眾回頭，阻止民眾再往前進，令人動容。（取材自MBC影片）
一名南韓警察在梨泰院發生事故時，試圖用盡力氣要群眾回頭，阻止民眾再往前進，令人動容。（取材自MBC影片）

南韓媒體MBC報導，在梨泰院悲劇事發當晚，一名南韓警察在震耳欲聾的街道上，聲嘶力竭地大喊：「回去，不要再前進，有人死了！」畫面被完整拍下後，讓南韓網友相當感動，認為他也是在事故中的真英雄之一。

梨泰院發生事故當晚正舉行萬聖節派對，現場嘈雜、各式音樂震耳欲聾。一名南韓警察在事發後不久，於人群中焦急地想指揮秩序，聲嘶力竭地大喊：「回去！」、「不要再往前進！」、「前面有人死了！」、「拜託！幫忙」、「不要只呆呆看我」，並同時用雙手指揮大家回頭的方向，希望大家不要再往前進到意外發生的窄巷。

來源：MBCNEWS

畫面中只見與這名警察擦身而過的民眾大多都一臉狐疑，不知為何警察會這樣勸說大家，還有欲往事故現場走去的外籍男子，也被該名警察伸手阻攔。儘管該名警察已盡力大聲呼籲，仍不敵過現場的音樂聲。

南韓網友看到畫面都相當感動，在影片下方留言：「衷心感謝你們，同時也感謝你們的遠見和勇氣，作為大韓民國的公民，我感到很慚愧」，大家感激該名警察在事發後仍在恐怖的人潮中堅守崗位，盡力保護民眾。有目擊者說，就是因為有人，才能在事發後往反方向走，「因為你，拯救了許多生命」。

有網友說他看到一個年輕的警官在沒有擴音器的情況下，那樣尖叫和呼籲時，「我的眼淚奪眶而出」，並深深覺得：「一個人有多難？」這就是了。網友認為：「警察絕望地呼籲在拯救大家，我的心為你的聲音而痛。我尊重你，你是我們這個時代真正的英雄」。

警察 南韓 梨泰院

上一則

以色列大選出口民調出爐 前總理內唐亞胡有望回鍋掌權

下一則

北韓一個早上至少射10枚飛彈 其中1枚落南韓領海附近

延伸閱讀

梨泰院慘案開放失物招領 親屬目睹髒破遺物悲痛

梨泰院慘案開放失物招領 親屬目睹髒破遺物悲痛
案發前4小時就有報案「快被壓死」 南韓警輕忽釀梨泰院悲劇

案發前4小時就有報案「快被壓死」 南韓警輕忽釀梨泰院悲劇
韓媒：梨泰院當地警方事前上呈人數暴增預警 總部未妥為因應

韓媒：梨泰院當地警方事前上呈人數暴增預警 總部未妥為因應
南韓內政部長：梨泰院事故 政府要負「無限責任」

南韓內政部長：梨泰院事故 政府要負「無限責任」

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59
印度西部一座吊橋突然斷落，橋上有數百人墜落河裡，已超過30人喪生。(美聯社)

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

2022-10-30 23:38

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公