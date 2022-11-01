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案發前4小時就有報案「快被壓死」 南韓警輕忽釀梨泰院悲劇

編譯陳韋廷／即時報導
韓媒1日報導指梨泰院慘案前有11通報案電話說快被壓死，但大部分被警方以「現場已部署警力」為由打發。（美聯社）
韓媒1日報導指梨泰院慘案前有11通報案電話說快被壓死，但大部分被警方以「現場已部署警力」為由打發。（美聯社）

南韓梨泰院踩踏事故迄今造成156人死亡與151人受傷，韓媒1日報導，這起憾事本可避免，警方從事發前4小時起就陸續接獲民眾報案，警告梨泰院人潮太多要求加派警力管制，但警方卻沒有積極應對，最終導致悲劇發生。

根據南韓中央日報、朝鮮日報報導，南韓警方在案發前4小時起就陸續接獲11通民眾報案，表示「人多到快被壓死了」，但警方卻多半以「現場已部署警力」為由打發。

第一通是在10月29日晚上6時34分，離晚間10時15分推擠爆發尚有近4小時，當時報案民眾說「人們在巷內上上下下的，感覺很不安」、「人們下不來又一直推，感覺快被壓死了」、「現在沒有任何人在管制，需要警察來管制，先疏通一些人後再放人進來」。

此後報案電話持續湧入，晚間8時9分有民眾報案說「人多到停滯不前，有人推擠有人跌倒，完全亂七八糟，還有人受傷」、「需要管制一下吧」。

到了晚間9時7分的第7通，民眾明確要求「請來這邊限制行人單向行走」、「這裡現在人多到快被壓死了」。在9時10分至10時11分事發前的4通電話中，民眾也都清楚提到「快被壓死」，要求警方採取行動。

警方雖針對其中4起通報派出人力，但對其餘7起均回稱「現場已部署警力」，未採取進一步措施。南韓警察廳長尹熙根1日則在記者會上對此鞠躬道歉。

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