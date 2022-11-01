美韓史上最大空中軍演 澳首參與

美韓空中聯演「警戒風暴」10月31日起至11月4日舉行。圖為美國F-35B戰機。（Getty Images）

美國與南韓 空軍10月31日起展開歷來最大型聯合空中軍事演習，為期5天的聯合空中軍事演習「警戒風暴」（Vigilant Storm）共240架戰機參與，這段期間預計出動1600架次，是美韓年度軍演歷來最多的一次，澳洲 也首次參與。

北韓 早前表明近期頻頻試射導彈是抗議美韓聯合軍演，美韓強調軍演屬防禦性質。南韓空軍此前指，軍演可驗證同盟戰時作戰能力。

路透報導，此次軍演至11月5日結束，美國派出F-35B戰機、EA-18電戰機、U-2偵察機、KC-135空中加油機共100架軍機參加；南韓則派出F-35A、F-15K、KF-16戰鬥機以及KC-330空中加油機共140架軍機。

演習模擬每天24小時攻擊，演練空中防禦、封鎖、攔截，出動軍機總約1600架次，為同類秋季美韓軍演之最。另外，澳洲空軍也派遣KC-30A空中加油機參與軍演，駐紮在日本岩國基地的F-35B戰機也將首次在駐韓美軍基地降落，受到熱議。

今年初以來，北韓頻頻試射飛彈挑起區域緊張局勢，近期挑釁動作愈來愈明顯，引發美日韓三方高度警戒，這次演習頗有嚇阻北韓的意味，藉此向平壤釋出警告。