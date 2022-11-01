我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

不跑沒時間了？鄭州富士康廠區傳當躺平試驗區 引返鄉恐慌

18平方米擠300人 南韓梨泰院踩踏升至156死

編譯中心／綜合31日電
南韓民眾31日排隊等待進入靈堂，向梨泰院踩踏慘案遇難者致哀。（歐新社）
南韓民眾31日排隊等待進入靈堂，向梨泰院踩踏慘案遇難者致哀。（歐新社）

南韓梨泰院踩踏事故震驚全球，慘案發生至今，死亡人數再增加，暫計156人。截至1日上午11時，另有29人傷勢嚴重、122人輕傷。當地警方承認事發時在場僅部署137名警員，根本未料到會出現嚴重傷亡。

南韓SBS、YTN與韓國日報等媒體報導，南韓政府緊急應對不力引來批評聲不斷，最大在野黨共同民主黨更有聲音直指政府「不應逃避責任」；執政國民力量黨則有議員表示，政府會集中應對善後工作，堅稱「將悲劇當作政治工具會危害國家」。

南韓警察廳警備局長洪起鉉承認，警方事前曾預計會有大量人群聚集梨泰院，「但我們沒想到會因此造成大規模人員傷亡。」洪起鉉表示，警方事發當日在梨泰院部署137人，較2017年及2019年分別37人和90人更多。不過他坦言在類似事發狹窄斜巷中，警方並無特定措施管控人流，「有人告訴我在場警員沒有發現人流規模驟增，我對此感到遺憾。」

據警方初步調查，發生人踩人的斜巷事故段長約5.7米，寬約3.2米，相當於約18平方米的空間內同時湧入300人，造成嚴重擠壓。警察廳國家調查局局長南谷俊（譯音）稱，警方已成立由475人組成的特別調查組，前日訪問44名目擊者、收集52段閉路電視監控片段，並研究社媒上的事發片段。對於目擊者稱事發時曾有人推撞，南谷俊指現時得到的消息存在分歧，還需詳細調查。

對於行政安全部長李祥敏辯稱「事故不能靠提前部署警力解決」的說法，共同民主黨頗為不滿，黨魁李在明指政府需全力應對慘劇，而非「試圖逃避責任」。黨鞭樸洪根也形容，「很多人認為這是一場人為災難，當局應徹查事故原因，以及是否採取了必要安全措施。」

針對善後工作，當局宣布為每名受害人提供最高1500萬韓元（約1萬美元）喪葬費，並向每名受害人的遺屬發放2000萬韓元（約1.4萬美元）撫慰金。

不過，一段尹錫悅前往事發現場探查的畫面卻在南韓論壇瘋傳，只因他脫口說出「是在這裡死了這麼多嗎？」過程曝光後引發網友痛批沒有同理心，有人直言「那個庸俗的混蛋當上總統才是悲劇的開始」、更有網友批評「無話可說」、「不會說話可以不要說」和「瘋了吧」。

另據韓聯社報導，一名在梨泰院當地一間商店工作、不願透露姓名的目擊者表示，當時扛了50具屍體，「我當時所能想到的就是『我必須再救一個人』」。

南韓 梨泰院 警察

上一則

俄狂轟基礎設施 烏大規模斷水電

下一則

俄狂射各城市50枚巡弋飛彈 烏︰已擊落44枚

延伸閱讀

梨泰院悲劇再添1死 20多歲女重傷不治 累計156死151傷

梨泰院悲劇再添1死 20多歲女重傷不治 累計156死151傷
姪女魂斷梨泰院 眾議員溫斯卓普悼：她是神給我們的禮物

姪女魂斷梨泰院 眾議員溫斯卓普悼：她是神給我們的禮物
直播錄下梨泰院慘況 53秒影片他數次瞪大雙眼 大口吸氣

直播錄下梨泰院慘況 53秒影片他數次瞪大雙眼 大口吸氣
大意造成的人禍害命？南韓梨泰院「消失的警備」問題

大意造成的人禍害命？南韓梨泰院「消失的警備」問題

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她