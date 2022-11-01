18平方米擠300人 南韓梨泰院踩踏升至156死

南韓民眾31日排隊等待進入靈堂，向梨泰院踩踏慘案遇難者致哀。（歐新社）

南韓梨泰院 踩踏事故震驚全球，慘案發生至今，死亡人數再增加，暫計156人。截至1日上午11時，另有29人傷勢嚴重、122人輕傷。當地警方承認事發時在場僅部署137名警員，根本未料到會出現嚴重傷亡。

南韓SBS、YTN與韓國日報等媒體報導，南韓政府緊急應對不力引來批評聲不斷，最大在野黨共同民主黨更有聲音直指政府「不應逃避責任」；執政國民力量黨則有議員表示，政府會集中應對善後工作，堅稱「將悲劇當作政治工具會危害國家」。

南韓警察 廳警備局長洪起鉉承認，警方事前曾預計會有大量人群聚集梨泰院，「但我們沒想到會因此造成大規模人員傷亡。」洪起鉉表示，警方事發當日在梨泰院部署137人，較2017年及2019年分別37人和90人更多。不過他坦言在類似事發狹窄斜巷中，警方並無特定措施管控人流，「有人告訴我在場警員沒有發現人流規模驟增，我對此感到遺憾。」

據警方初步調查，發生人踩人的斜巷事故段長約5.7米，寬約3.2米，相當於約18平方米的空間內同時湧入300人，造成嚴重擠壓。警察廳國家調查局局長南谷俊（譯音）稱，警方已成立由475人組成的特別調查組，前日訪問44名目擊者、收集52段閉路電視監控片段，並研究社媒上的事發片段。對於目擊者稱事發時曾有人推撞，南谷俊指現時得到的消息存在分歧，還需詳細調查。

對於行政安全部長李祥敏辯稱「事故不能靠提前部署警力解決」的說法，共同民主黨頗為不滿，黨魁李在明指政府需全力應對慘劇，而非「試圖逃避責任」。黨鞭樸洪根也形容，「很多人認為這是一場人為災難，當局應徹查事故原因，以及是否採取了必要安全措施。」

針對善後工作，當局宣布為每名受害人提供最高1500萬韓元（約1萬美元）喪葬費，並向每名受害人的遺屬發放2000萬韓元（約1.4萬美元）撫慰金。

不過，一段尹錫悅前往事發現場探查的畫面卻在南韓論壇瘋傳，只因他脫口說出「是在這裡死了這麼多嗎？」過程曝光後引發網友痛批沒有同理心，有人直言「那個庸俗的混蛋當上總統才是悲劇的開始」、更有網友批評「無話可說」、「不會說話可以不要說」和「瘋了吧」。

另據韓聯社報導，一名在梨泰院當地一間商店工作、不願透露姓名的目擊者表示，當時扛了50具屍體，「我當時所能想到的就是『我必須再救一個人』」。