慘劇後活動紛停 韓經濟恐更冷

在梨泰院踩踏事件造成154人喪命的慘劇後，南韓各地取消了流行樂演唱會以及秋季賞楓等活動，經濟學家說，這場悲劇後續影響可能使正在降溫的經濟雪上加霜。(美聯社)

在梨泰院 踩踏事件造成154人喪命的慘劇後，南韓 當局已開始進行調查，但演唱會及秋季賞楓等活動幾乎全面取消，悲痛情緒籠罩的社區與學校也紛紛延後舉行各種聚會，令人聯想到八年前的另一樁慘劇世越號沉船事件。經濟學家說，這場悲劇的後續影響，可能使南韓正在降溫的經濟進一步冷卻。

主辦單位取消了原定上周日（10月30日）舉行的釜山亞洲音樂節（Busan One Asia Festival），這場大型南韓流行樂盛會原本預計會吸引約4萬人參加，而南韓全國數十個地方議會也取消了計畫在秋季賞楓等活動。

此外，許多大學取消了周末活動；為期兩周的南韓購物季（韓版黑色星期五）的開幕活動也喊卡。

這個亞洲第四大經濟體已進入全國哀悼期，尹錫悅總統宣布將持續到11月5日。分析師擔心，梨泰院悲劇引發的悲痛情緒對經濟的影響程度將類似2014年的世越號沉船事件，這場悲劇奪走了295條生命。

在世越號渡輪沉沒後，南韓2014年5月的消費者信心劇降，而百貨商店的銷售額、電影院 觀眾和主題公園的參觀人數都下滑。

HI投資證券公司首席經濟學家朴相鉉（Park Sang Hyun）說：「對消費者信心的衝擊取決於善後與復原過程需要多久時間。」

由於出口放緩和貨幣貶值，南韓上季的經濟成長已經減速。南韓統計局10月31日公布的數據顯示，經濟正步入深度不景氣，經景氣循環調整後的領先指標為2020年8月以來最低，也是連續第三個月下滑。