波索納洛神隱未承認敗選 外界憂巴西陷混亂

巴西極右翼總統波索納洛落選後，支持者放火焚燒輪胎，把車子停在馬路正中間，阻擋車輛通行。（路透）

巴西 極右翼總統波索納洛 落選後，至今仍保持沉默，尚未向左翼政壇老手魯拉承認敗選，各界擔憂他可能會仿效美國前總統川普 ，煽動巴西版的國會暴動事件。

中央社引述法新社報導，巴西昨天舉行民意兩極分化的總統決選，投票結束後24小時，波索納洛（Jair Bolsonaro）尚未承認選舉結果，各界擔憂他可能試圖提出挑戰，恐讓國家陷入混亂。

巴西極右翼總統波索納洛落選後31日仍保持沉默，未承認敗選。（取材自臉書）

魅力十足但染上貪汙罪名的前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以巴西現代史上最驚險的差距，以50.9%比49.1%擊敗現任總統波索納洛險勝，前所未見地第3度出任巴西總統，將自明年1月1日起掌管拉丁美洲最大經濟體。

經歷了骯髒齷齪、極具爭議的競選，將國內2億1500萬人分成兩派陣營後，這位77歲的左翼政治明星現在面臨諸多挑戰，包括萎靡不振的經濟、亞馬遜雨林慘遭破壞以及勢力強大、憤怒的極右翼陣營。

但首先，波索納洛是否將承認敗選，現在成了一個大問題。

巴西政權轉移的過渡期一開始就陷入緊張，支持波索納洛的卡車司機與抗議群眾31日在至少11州堵住高速公路，放火焚燒輪胎，把車子停在馬路正中間，阻擋車輛通行。

抗議群眾穿上印著巴西黃綠色國旗圖案的衣服，揮舞支持波索納洛的標語並高唱國歌，之後才逐漸遭有關當局驅散。

同時，波索納洛依舊保持靜默，在網路引發網友嘲笑。

31日稍早，一張看似為波索納洛迷路的迷因梗圖（meme）在網路上瘋傳，上頭的圖說是「失蹤啟事：老人、活潑健談，已有12小時不見人影」。

同時，第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）據傳與丈夫在社群媒體上停止追蹤彼此，但她否認兩人選後出現婚姻危機的謠言。

媒體報導，波索納洛今早不發一語地離開官邸前往總統府，被拍到神情嚴肅地經過走廊。總統府官員說，波索納洛在與內閣部長開會。

各界擔憂67歲的波索納洛可能會效仿他的政壇偶像、美國前總統川普，發起巴西版的美國國會山莊暴動事件。川普在美國2020年大選拒絕承認敗選。

但波索納索可能會陷入孤立無援的窘境。他的一些主要盟友已公開承認他敗選，包括具廣大影響力的國會下議院議長里拉（Arthur Lira）。

巴西通信部部長法瑞亞（Fabio Faria）告訴路透社，總統波索納洛今晚才能回到官邸，好好準備他的講稿，因此尚未發表談話。