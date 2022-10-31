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梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去

聯合新聞網／即時報導
南韓梨泰院29日驚傳推擠意外，已釀154人死亡。如今更有多名網友爆料，事發當時周遭酒吧無視眾人求救，甚至指示警衛將試圖爬欄杆逃生的民眾推落。圖為現場遺留下來的萬聖節物品。(路透)
南韓梨泰院29日驚傳推擠意外，已釀154人死亡。如今更有多名網友爆料，事發當時周遭酒吧無視眾人求救，甚至指示警衛將試圖爬欄杆逃生的民眾推落。圖為現場遺留下來的萬聖節物品。(路透)

南韓首爾梨泰院29日晚間發生嚴重推擠事故，目前已累計154人喪生，事發地點位在漢米爾頓酒店（Hamilton Hotel）旁不到4公尺寬的巷弄內，有倖存人士指出，事發當下曾有卡在巷子的民眾試圖翻過欄杆逃生，結果被夜店警衛以沒有入場憑證為由趕走，消息一出引來眾人撻伐。

根據韓媒Safetimes（세이프타임즈）報導，梨泰院事故發生當下並非完全沒有出路，一名死裡逃生的南韓男子在網上親述驚險經歷，「我當時突然被撞擊，還以為要死了，趕緊爬上了一家酒吧露台的欄杆」，由於欄杆高度超過成年男性高，他和一群人都試圖翻過欄杆逃生。

然而就在該男子快要爬上去時，一名酒吧警衛大喊著讓他下來，只因他沒有入場手環或印章，一旁還有員工嚷嚷著，「我們要營業，趕快下去。」甚至透過對講機指示，「把爬上來的人都攔著，推也要推下去。」人們哭著哀求，「下去就是死，怎麼下去？請讓我們從另一個入口出去。」工作人員卻不為所動。

文章一出，其餘網友也相繼證實，更直指該酒吧當時沒有客滿，若店長稍加留意甚至可以作為逃生路線，「為了讓店內顧客繼續喝酒跳舞，爬上欄杆的倖存者被無情送回了深淵」、「戴著對講機的3名職員就像陰間使者一樣，他們一邊罵人，一邊喊著下去」、「到酒吧正門只有6步左右，店員還是不允許，叫我回到欄杆底下」。

一名網友更表示，他看到身邊的人快要昏倒，用盡全身力氣叫酒吧警衛開門，並大喊所有人都要死了，但對方充耳不聞，讓他痛斥該酒吧的警衛是殺了幾十人兇手。最終他在酒吧前捱過20幾分鐘，才等到警察救援。

報導更指出，該酒吧在Instagram上發布了停業公告，並將帳號轉換為非公開，一些人指責事故現場周圍的酒吧沒有響應警方的救援要求，事故現場的龍山警察署相關人士也表示，「發生了大型慘案，周邊酒吧應立即停止營業、請求幫助，但周邊酒吧的反應很冷淡，非但沒有出面救援，還繼續營業」。

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