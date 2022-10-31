直播錄下梨泰院慘況 53秒影片他數次瞪大雙眼 大口吸氣

男子數次抬頭大口吸氣。（截圖自推特）

南韓首爾梨泰院 29日晚間的萬聖節 派對活動，因為現場湧入高達十萬人參加，導致不幸發生大規模推擠意外。當天一名旅居首爾的法籍直播主也在現場，從曝光的影片中可以看見，現場民眾擠到面目猙獰，直播主甚至被擠到呼吸困難，數次努力伸長脖子，抬高頭部大口吸氣。

法籍直播主Pape San目前旅居首爾，29日晚間發生推擠意外的當下，他正巧也在梨泰院進行直播。從影片中的畫面可以看見，現場民眾完全擠在一起，連一點移動的空間都沒有，背景音全是此起彼落的尖叫聲。仔細一看，鏡頭下的Pape San看起來快要窒息，數次雙眼瞪大呈現驚恐表情，同時伸長脖子大口吸氣。

除此之外，Pape San完全無法控制自己的移動位置，只能任由人群推擠，強制被人流帶著走。畫面中有些民眾甚至被推擠到轉向，視線完全背對前方的路，有些身材較為嬌小的女子，還有可能不小心被撞倒，當下情況實在非常可怕。

影片曝光後也掀起討論，不少網友嚇壞直呼，「很難想像一條街道擠10萬人」、「我認為他們完全不能移動，就連脫掉口罩 都沒辦法」、「我能感受到現場幾乎無法呼吸的痛苦」、「他們眼中的恐懼令人心碎」、「這就是為什麼我討厭太過擁擠的地方」。

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