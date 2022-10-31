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尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

編譯張君堯／即時報導
南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，一名澳洲男子在TikTok影片中描述自己前往南韓度假並參與這場活動，而與他同行的友人卻在踩踏事件中死亡。（截圖自TikTok／＠Taverniti）
南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，一名澳洲男子在TikTok影片中描述自己前往南韓度假並參與這場活動，而與他同行的友人卻在踩踏事件中死亡。（截圖自TikTok／＠Taverniti）

南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，事後也有不少倖存者在網路上回憶事發當下的情況，一名澳洲男子在TikTok影片中描述自己前往南韓度假並參與這場活動，而與他同行的友人卻在推擠事件中死亡。

多家外媒報導，該男子名叫塔瓦尼提（Nathan Taverniti），他29日晚間與3名友人一同前往梨泰院參加萬聖節活動，沒想到卻發生嚴重的推擠事件，他描述其中一名23歲的女性友人葛雷絲（Grace Rached）不小心被人群衝散，而塔瓦尼提試圖把她從令人窒息的混亂中救出來，但最終徒勞無功。

塔瓦尼提在TikTok影片中回憶道「當葛雷絲說她無法呼吸時，我就在那兒，我抓住了她的一隻手，沒有踩踏，這是一種緩慢而痛苦的擠壓」，他稍早更向南韓媒體透露「我所能看到的只是一堵人牆，我根本不可能救她」，後來塔瓦尼提目睹被人牆吞沒的葛雷絲被抬到擔架上，卻不知道如何聯絡、也不知道她被送往哪間醫院。

之後在美國ABC電視台一些記者的幫助下，塔瓦尼提才找到葛雷絲的遺體，此外他還透露不幸死亡的友人離24歲生日「只剩12天」，至於另外2名同行好友也被送醫急救。

梨泰院慘案已造成154人死亡，其中外國籍死者人數達到26人，分別包括伊朗5人、中國和俄羅斯各4人、美國和日本各2人、法國、澳洲、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克、烏茲別克和斯里蘭卡各1人。

➤➤➤看更多「梨泰院踩踏慘案」相關報導

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