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巴西總統決選 回鍋魯拉不受貪汙罪影響 險勝波索納洛

編譯中心╱綜合30日電
前任左派總統魯拉當選新一任巴西總統。(美聯社)
前任左派總統魯拉當選新一任巴西總統。(美聯社)

巴西前任左派總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)在30日的總統選舉決選擊敗現任極右派總統波索納洛(Jair Bolsonaro)，當選下任總統。

在開出99%選票後，魯拉以50.8%得票率，險勝波索納洛的49.1%。

魯拉曾在2003年至2010年擔任兩任巴西總統，任內人氣很高，但他卸任後，2018年被控貪汙罪入獄580天，在獲釋不到三年後再當選第三任總統，在這場自巴西1985年民主化以來競爭最激烈的總統大選，完成戲劇性的東山再起。

據中央社報導，76歲的魯拉投票後表示：「有成百上千萬人正在等待一種慷慨大度以及認可這個國家新政府的姿態。這就是為什麼，對我來說，這是有意義的一天。」

這也是巴西自1980年代恢復民主和實行直選以來，首度發生現任總統爭取連任失敗。

儘管競選期間波索納洛一再質疑巴西選舉制度和電子投票箱的安全性，並揚言不接受敗選結果，引起各界擔心巴西可能政局動盪。高等選舉法院昨天表示，不相信會發生種問題，強調巴西的民主成熟，選前即使激烈競爭，候選人必須理性接受開票結果，尊重人民的選擇。

報導指，巴西自2003年至2016年一直由工黨（PT）執政，2018年由「熱帶川普」的極右翼波索納洛當選，標誌著巴西政治出現右轉。但波索納洛推崇軍政獨裁，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間極富爭議性的言論和表現廣受批評，令他失去大量民眾的支持。

魯拉政府的首要承諾是「恢復絕大多數巴西人的生活條件」。為此，他提出為受經濟危機和饑餓影響的家庭提供服務的政策，恢復並擴大「家庭補助金」（Bolsa Família）收入轉移計畫，修訂現行勞工法，為工人提供更多社會保障。

另一方面，魯拉政府的計畫還要求加強打擊腐敗和政府透明度的手段，嚴格遵守「訊息獲取法」。

波索納洛連任失敗，支持者難過。(路透)
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