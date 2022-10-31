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嚇阻中國 美擬在澳洲部署6架 B-52

編譯中心／綜合30日電
媒體指出，美國正準備在澳洲北部部署多達6架可攜帶核子武器的B-52戰略轟炸機。 圖為美國的B-52轟炸機資料照。(歐新社)
媒體指出，美國正準備在澳洲北部部署多達6架可攜帶核子武器的B-52戰略轟炸機。 圖為美國的B-52轟炸機資料照。(歐新社)

澳洲媒體指出，美國正準備在澳洲北部部署多達6架可攜帶核子武器的B-52戰略轟炸機，專家分析這項舉動直接針對中國，因為各界日益擔心北京當局正準備攻打台灣。

澳洲廣播公司（ABC）一項調查顯示，華府正計畫在澳洲達爾文市（Darwin）以南的丁達爾空軍基地（Tindal air base）為B-52戰略轟炸機建造專用設施。

美國已制定在澳洲北領地（Northern Territory）旱季期間使用的所謂「中隊作戰設施」詳細計畫，並為了「6架B-52轟炸機」在毗鄰區域建造維修中心和停機坪。

華府智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）研究員華瑟（Becca Wasser）表示，在澳洲北部部署B-52轟炸機是針對中國的警告，因為各界日漸擔心北京當局正準備攻打台灣。

她還說：「擁有範圍涵蓋且可能攻擊到中國大陸的轟炸機，對於向中國傳達訊號方面非常重要，亦即中國針對台灣的任何行動也可能進一步擴大。」

過去60多年來，B-52轟炸機一直是美國空軍的重要骨幹，具備有核子武器和常規武器的遠程打擊能力。

美國空軍指出：「將美國空軍轟炸機部署到澳洲的能力，向對手傳達了我們投射致命空中武力相關能力的強力訊息。」

被問到B-52轟炸機何時會開始部署在丁達爾空軍基地，澳洲國防部拒絕置評。

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