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梨泰院10萬人踩踏 他當蜘蛛人逃過死劫

編譯中心／綜合30日電
一名外籍男子直接爬牆逃生。（取材自推特）
一名外籍男子直接爬牆逃生。（取材自推特）

南韓首爾梨泰院萬聖節派對聚集人數過多，約10萬人大規模踩踏，一名外籍男子為了求生，攀爬至建築物外牆約2至3層樓高的地方，死裡逃生的畫面相當驚險。

根據網路流傳影片，當窄巷內瞬間湧入大量人潮、多數人無法動彈之際，一名外籍男子行動宛如「蜘蛛人」，身手矯健攀爬一旁店家的牆，隨後一路往上爬到近2層樓高「TROUBA DOUR」招牌上，成功逃離人群。

短短21秒的影片隨即在網路上瘋傳，雖然不知該名男子之後去了哪裡，卻被評為「最聰明的人」；網友們也紛紛留言，「求生意志強烈」、「蜘蛛感應」、「臨場反應很強」、「真的有夠機警，他很有可能救了自己一命」。

另據中央社引述法新社報導，3名休假赴梨泰院過萬聖節的美軍表示，他們一度卡在下坡窄巷的人群中，所幸成功爬上旁邊一塊突出區域。40歲的泰勒說他們剛擺脫人群，「意外就發生了，所有人像骨牌一樣疊在彼此身上」，最糟的時候「人群堆疊了15英尺」。

3人都說，覺得自己能活下來十分幸運，「我們離開的時候，到處都是屍體，到處都是。」

一名外籍男子直接爬牆逃生。（取材自推特）
一名外籍男子直接爬牆逃生。（取材自推特）

萬聖節 梨泰院 蜘蛛人

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