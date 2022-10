梨泰院10萬人踩踏 他當蜘蛛人逃過死劫

南韓首爾梨泰院 因萬聖節 派對聚集人數過多,約10萬人大規模踩踏,一名外籍男子為了求生,攀爬至建築物外牆約2至3層樓高的地方,死裡逃生的畫面相當驚險。

根據網路流傳影片,當窄巷內瞬間湧入大量人潮、多數人無法動彈之際,一名外籍男子行動宛如「蜘蛛人 」,身手矯健攀爬一旁店家的牆,隨後一路往上爬到近2層樓高「TROUBA DOUR」招牌上,成功逃離人群。

短短21秒的影片隨即在網路上瘋傳,雖然不知該名男子之後去了哪裡,卻被評為「最聰明的人」;網友們也紛紛留言,「求生意志強烈」、「蜘蛛感應」、「臨場反應很強」、「真的有夠機警,他很有可能救了自己一命」。

另據中央社引述法新社報導,3名休假赴梨泰院過萬聖節的美軍表示,他們一度卡在下坡窄巷的人群中,所幸成功爬上旁邊一塊突出區域。40歲的泰勒說他們剛擺脫人群,「意外就發生了,所有人像骨牌一樣疊在彼此身上」,最糟的時候「人群堆疊了15英尺」。

3人都說,覺得自己能活下來十分幸運,「我們離開的時候,到處都是屍體,到處都是。」

Pushing and stressing hysterically, a man tries to escape..during the celebrations at the Halloween party..in South Korea..#SouthKorea #Halloween #Seoul #Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고. pic.twitter.com/qqmgvLOXVf