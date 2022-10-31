梨泰院慘況 32秒影片全是尖叫 嬌小女擠到沒氣

梨泰院現場遺下大量雜物及垃圾，包括萬聖節裝飾及高跟鞋，只是鞋主人是否平安。(路透)

南韓 首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動，因為現場湧入高達十萬人參加，導致不幸發生大規模踩踏意外，目前死傷人數皆已破百人。事發後有不少影片在網路上瘋傳，甚至出現一名男子的自拍視角，身旁民眾擠到面目猙獰，背景音全是此起彼落的尖叫聲，甚至有名女子尖叫到最後臉色大變。

從推特上流出的一支32秒影片可，一名身穿藍白條紋衣的男子被擠在人群中，冒死舉起鏡頭錄下災難現場。身邊的人完全擠在一起，連一點移動的空間都沒有，背景音全是尖叫聲。

仔細一看，畫面中男子的右側有一名身材較為嬌小的女子，從影片開始就不斷大聲尖叫，臉上也露出非常恐懼的表情。不過到影片的最後，該名女子似乎快要吸不到氣，因此臉色漸漸改變，看起來相當虛弱。

南韓網紅宋讚養也在臉書 曝光了現場畫面，一名年輕女子被擠在人群下方，整張臉都已經呈現死白，就算數名員警同時用力試圖拉出，仍然無法將該名女子救出。此外，從影片中也可以聽見拍攝者的聲音相當驚慌，似乎在和身旁的人討論究竟該怎麼辦。

對此，奇美醫院加護醫學 部ICU醫師陳志金在臉書上發文，他提到假設是站著，身材較矮小的人「口鼻」就會被推擠到前一個人的背後，就像活活被枕頭「悶死」一樣。不僅如此，他也坦言就算口鼻沒被塞住，胸腹根本就無法起伏，很快就會造成二氧化碳蓄積而昏迷，最後因為窒息而缺氧死亡。

網路上一名醫護表示，一個人跌倒引起的骨牌效應，會讓更多人相繼跌在地上，造成踩踏傷害或是人體疊加，釀成爬不起來的窒息和骨折造成的內出血等，這種等級的救援難度非常高。