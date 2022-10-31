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尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

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尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

編譯張君堯／即時報導
南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，不過一段尹錫悅前往事發現場探查的畫面卻在南韓論壇上瘋傳，只因他脫口說出「是在這裡死了這麼多嗎？」，引發網友震怒。（路透）
南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，不過一段尹錫悅前往事發現場探查的畫面卻在南韓論壇上瘋傳，只因他脫口說出「是在這裡死了這麼多嗎？」，引發網友震怒。（路透）

南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動發生大規模推擠意外、導致至少154人喪生，總統尹錫悅除宣布進入全國哀悼期，也宣布政府機關降半旗，不過一段尹錫悅前往事發現場探查的畫面卻在南韓論壇上瘋傳，只因他脫口說出「是在這裡死了這麼多嗎？」，引發網友震怒。

這段發布於韓國論壇「theqoo」上的影片長度僅5秒左右，只見尹錫悅在事發後前往梨泰院現場勘災，當時他在官員、救援人員和幕僚陪同下走到事發斜坡，尹錫悅卻突然轉頭向一旁的救難人員問道「是在這裡死了這麼多嗎？」整段過程曝光後引發網友痛批沒有同理心。

只見影片底下網友的留言全都將砲口轉向尹錫悅，有人直言「那個庸俗的混蛋當上總統才是悲劇的開始」、更有網友批評「無話可說」、「不會說話可以不要說」和「瘋了吧」。

事實上，梨泰院慘案發生後不斷有質疑尹錫悅的聲浪出現，包括市府並未就萬聖節活動準備對策、人手不足、梨泰院內許多狹窄小巷導致難以交通管制和地鐵站未進行人流管制等都受到批評，如今尹錫悅的這段發言無疑又會將外界怒氣加重在其身上。

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