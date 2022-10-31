網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

（影片截圖）

29日晚間南韓 萬名年輕人聚集於梨泰院 慶祝萬聖節 活動，卻不慎爆發推擠意外，造成154死，數百人受傷。隨後有人在網上瘋傳，當天會造成意外是因為許多人為了一睹名人風采，才會許多人都往同一方向擠。對此，被隱射的南韓網紅直播主K（케이，本名朴重奎）則出面聲明。

梨泰院踩踏意外發生後，網上有傳聞指出，當天會釀成悲劇，是因為許多人為了朝聖某位名人，才會導致人潮都往同一方向聚集。

據韓媒《YTN》報導，朴重奎則在AfreecaTV直播平台澄清，並提到有媒體報導「某名人光顧酒吧引起人群聚集」的新聞，疑似是在暗指他。對此，他解釋若有看過直播畫面的都知道，「這句話太不像話了」，他更稱自己也是被「擠進」酒吧，事情根本不是網上流傳的那樣。

朴重奎更還原當天情況，他表示當時人潮眾多，他被擠進酒吧後，酒吧工作人員還告訴他外面人太多，建議待在室內比較安全，所以他才會在酒吧停留30分鐘，後來警方控制事故現場時才走到外面，從對面小巷離開梨泰院。

朴重奎更表示，由於網上傳聞太超過，AfreecaTV直播平台更要求他說明當天動線，而他也列出29日的所有行程，呼籲外界別以訛傳訛。

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