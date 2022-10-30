工黨候選人魯拉 當選新任巴西總統

巴西左派的前總統魯拉當選新一任巴西總統。（路透）

巴西 今天舉行總統選舉第2輪投票，根據高等選舉法院已開出98.91%的選票結果，工黨籍候選人、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）勝出，當選新一任巴西總統。

魯拉以50.83%的有效票擊敗獲得49.17%的自由黨候選人、現任總統波索納洛 （Jair Bolsonaro），應證多數民調 機構在決選前的預測。

76歲的魯拉今天投票後表示：「有成百上千萬人正在等待一種慷慨大度以及認可這個國家新政府的姿態。這就是為什麼，對我來說，這是有意義的一天。」

這也是巴西自1980年代恢復民主和實行直選以來，首度發生現任總統爭取連任失敗。

儘管競選期間波索納洛一再質疑巴西選舉制度和電子投票箱的安全性，並揚言不接受敗選結果，引起各界擔心巴西可能政局動盪。高等選舉法院昨天表示，不相信會發生種問題，強調巴西的民主成熟，選前即使激烈競爭，候選人必須理性接受開票結果，尊重人民的選擇。

巴西自2003年至2016年一直由工黨（PT）執政，2018年由「熱帶川普」的極右翼波索納洛當選，標誌著巴西政治出現右轉。但波索納洛推崇軍政獨裁，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間極富爭議性的言論和表現廣受批評，令他失去大量民眾的支持。

對魯拉的支持者來說，魯拉的當選將為國家帶來民主與和平。

魯拉政府的首要承諾是「恢復絕大多數巴西人的生活條件」。為此，他提出為受經濟危機和饑餓影響的家庭提供服務的政策，恢復並擴大「家庭補助金」（Bolsa Família）收入轉移計畫，修訂現行勞工法，為工人提供更多社會保障。

新政府的計畫還為了包括殘障人士、LGBTQIA +、原住民、黑奴後裔社區和黑人等不同群體提出特殊政策，採取扶持行動，並建議對公共安全進行改革，例如打擊員警暴力和減少監禁。

魯拉還強調將加強國家在經濟中的作用，反對郵政局（Correios）和巴西電力公司（Eletrobras）等國營機構私有化，並主張擴大公共銀行的作用，而巴西國家石油公司（Petrobras）應確保能源安全和投資再生能源。

另一方面，魯拉政府的計畫還要求加強打擊腐敗和政府透明度的手段，嚴格遵守「訊息獲取法」。

魯拉曾因巴西石油公司貪瀆案被定罪入獄，儘管巴西聯邦最高法院2021年判決，因技術原因將魯拉在巴西石油公司貪瀆案的指控與定罪判刑作廢，法院並沒有宣判魯拉無罪，而是必須由巴西利亞聯邦特區聯邦法院分析，裁決定罪結果是否能獲得驗證和再利用。

雖然工黨堅稱魯拉的清白，魯拉的許多盟友都捲入腐敗醜聞和入獄的事實，成為魯拉最大的致命傷，也讓魯拉的勝利蒙上一層陰影。

魯拉將在2023年1月1日上任。