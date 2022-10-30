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索馬利亞教育部2枚汽車炸彈爆炸 逾百死300傷

編譯陳曉慈／即時報導
索馬利亞救難人員29日在莫加迪休的汽車炸彈攻擊現場搶救傷患。（美聯社）
索馬利亞救難人員29日在莫加迪休的汽車炸彈攻擊現場搶救傷患。（美聯社）

索馬利亞首都莫加迪休的教育部29日遭兩枚汽車炸彈攻擊，總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）表示，截至目前統計已有超過100人喪生、300人受輕重傷，並指控爆炸案是伊斯蘭組織「青年黨」（al Shabaab）所為。

爆炸地點位於莫加迪休教育部附近，交通繁忙的路口是攤販集散地，許多居民在此買賣民生用品。

第一枚炸彈在29日下午兩點左右引爆，炸毀教育部。第二枚炸彈在救護車與附近民眾趕來救人時爆炸。當地居民莫阿林（Mohamed Moalim）表示，他的妻子在第一枚炸彈爆炸後趕往現場幫忙，結果被第二枚炸彈炸死。

目前尚未有組織承認犯案，但穆哈默德將責任歸咎於伊斯蘭組織「青年黨」。青年黨武裝分子信奉極端伊斯蘭教義，經常在索國首都與其他城市發動攻擊，欲推翻政府，成立新政權。但青年黨通常不會承認犯下大規模死傷案。

非洲聯盟委員會（African Union Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）強力譴責這起攻擊，並呼籲國際組織予以索馬利亞機構更多支持，幫助他們對抗恐怖組織。

29日的爆炸案是索國自2017年10月以來最嚴重的汽車炸彈攻擊，當時在同一路口發生爆炸案，奪走超過500條性命。

教育部 汽車

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