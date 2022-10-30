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巴西總統決選前夕 兩強選情不分軒輊

中央社／巴西利亞29日電
巴西總統大選目前民調小幅領先的左派挑戰者魯拉（右）。 （美聯社）
巴西總統大選目前民調小幅領先的左派挑戰者魯拉（右）。 （美聯社）

巴西總統選舉最後兩強的決選明天登場，選情緊繃，今天多數民調顯示，右翼現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）4正一點一滴追上他左派挑戰者魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），縮小後者些微的領先幅度。

路透報導，Datafolha和Quaest的民調均顯示，魯拉支持度52%，波索納洛8%，領先幅度比3天前調查的6個百分點進一步縮小，使得波索納洛有機會後來居上、贏得連任。

民調公司MDA的調查則顯示，魯拉的領先幅度只剩下2個百分點，跟這項MDA接受國家運輸聯合會（CNT）委託進行的民調誤差值相當。

大多數民調仍認為魯拉有望贏得個人第3個總統任期，在先前貪污罪名遭撤銷、結束牢獄之災後，成功在政壇東山再起；但波索納洛於10月2日的總統首輪決選表現優於民調，讓許多分析家認為誰贏誰輸還是未定之天。

法新社報導，選情不分軒輊下，兩方支持者均於決選前夕湧上街頭進行最後造勢。

魯拉在聖保羅（Sao Paulo）的造勢晚會中說，「我認為我們會贏」，並矢言「讓國家回歸正常」。台下數千名穿著紅衫的支持者則手搖旗幟，高喊波索納洛下台。

而稍早，數千名身穿黃綠兩色衫的支持者現身東南部好景市（Belo Horizonte），在極右派波索納洛的活動中高喊「傳奇、傳奇」。波索納洛同樣宣稱「有信心勝選」。

巴西這場選舉有著全球性的影響。環保人士認為，選舉結果將決定亞馬遜熱帶雨林的命運，在波索納洛的領導下，亞馬遜雨林已因火災和砍伐而瀕臨消失。

然而，對巴西人來說，貧窮、飢餓、貪腐以及傳統價值才是他們心目中最重要的議題。

波索納洛 民調 巴西

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