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巴西總統大選3輸贏關鍵：仇恨值、投票率、拚經濟

編譯陳曉慈／綜合29日電

巴西總統決選將於30日登場，現任總統、極右派領袖波索納洛將對上前任總統、左派挑戰者魯拉，這場決選被視為巴西史上民意最兩極分化的總統大選。分析師表示，除了個人魅力與競選策略之外，還有三個決勝關鍵。

波索納洛與魯拉各自有上百萬反對者，仇恨值高低將對結果造成關鍵影響。波索納洛2018年首次參選，競選期間將炮火對準工黨頻傳的貪腐醜聞，最終勝選。在此之前，工黨主政巴西13年，前後由魯拉與羅賽芙擔任總統，後者最終遭彈劾下台。

波索納洛作風強硬、保守，有「巴西川普」之稱。如今巴西民意兩極分化，里約熱內盧聯邦大學政治科學家古拉特表示，「反工黨」與「反波索納洛」兩股強烈聲浪將會左右選戰結果。

巴西第一輪總統大選約3200萬人沒投票，比魯拉贏波索納洛的600萬票還要多了五倍以上。巴西智庫吉杜里奧瓦加斯基金會國際關係教授史圖恩克表示，投票率將會是這一次的決勝關鍵。

巴西的貧窮人口大多支持魯拉，但估計有許多窮人不會出門投票。投票在巴西是強制性的，不過不投票的罰鍰1到3.4雷亞爾（約0.5美元），比搭公車來回票價還少。史圖恩克認為，投票率越低對魯拉越不利。

社會學家巴伊亞認為，經濟問題、高通膨、疫情帶來的高失業率等諸多經濟相關因素，都讓許多家庭對波索納洛政府感到失望。如今巴西仍有3300萬飢餓人口、950萬人失業。

魯拉在任期間為巴西帶來高經濟成長，社會政策讓3000萬人脫貧，他在競選中也以當初輝煌的政績做宣傳。波索納洛則高喊「家庭、基督教、傳統」的口號，以更豐厚的濟貧金、凍漲油價等政見博取選票。

巴西 波索納洛 投票

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