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選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

巴西總統大選最後辯論互罵垃圾話 還扯出壯陽藥

編譯莊蕙嘉／綜合29日電
巴西總統大選決選30日投票，雙方陣營全力動員支持者上街造勢。（Getty Images）
巴西總統大選決選30日投票，雙方陣營全力動員支持者上街造勢。（Getty Images）

巴西總統大選30日舉行第二輪投票，28日舉辦第二場、也是選前最後一場電視辯論會。尋求連任的極右派自由黨總統波索納洛，和左派工黨前總統魯拉脣槍舌劍，「騙子」、「威而鋼」和「驅魔」字眼滿場飛，兩人忙著互相指控與攻擊，著墨政見的時間反而不多，凸顯選情之激烈。

根據巴西民調公司Datafolha 27日公布的民調結果，魯拉以五成三支持度小幅領先波索納洛的四成七。分析家指出，兩人差距不大，結果難以預測。

巴西民調機構在月初首輪投票前舉辦的投票意向調查，與開票結果差距甚大，讓民主化40年後未嘗敗績的民調機構飽受譏評，加上巴西大選不乏選前風向驟變的前例，雙方陣營皆嚴陣以待。

巴西總統大選28日舉辦選前最後一場電視辯論會。圖為尋求連任的極右派自由黨總統波索...
巴西總統大選28日舉辦選前最後一場電視辯論會。圖為尋求連任的極右派自由黨總統波索納洛。（Getty Images）

儘管總統大選辯論涵蓋經濟、貪腐、亞馬遜雨林保育、墮胎、外交等議題，但兩名候選人談論政見的時間並不多。在這場由巴西最大的環球電視台轉播的辯論會中，兩人忙著批評對手與反擊，光是「騙子」一詞就出現數十次。

巴西總統大選28日舉辦選前最後一場電視辯論會。圖為左派工黨前總統魯拉。（Gett...
巴西總統大選28日舉辦選前最後一場電視辯論會。圖為左派工黨前總統魯拉。（Getty Images）

魯拉是巴西歷來最受歡迎的總統，但卸任後涉入巴西石油公司貪腐案，2017年被判刑九年半，隔年上訴被駁回。巴西最高法院2019年判決，在被告上訴未裁定前仍監禁屬非法行為，釋放魯拉。2021年以審判法官存有偏見，撤銷原案判決，魯拉獲無罪之身。

然而此案依舊是左派人士弱點，也是極右派攻擊目標。波索納洛說：「選我，你們將擁有安全、誠實，不會有偷竊。你希望我舉出更多貪腐的例子嗎，魯拉？」他還提到魯拉12日造訪惡名昭彰的貧民窟，指控他和販毒組織往來。

魯拉則強調，他是「唯一一個有勇氣走進貧民窟的總統」，稱讚當地民眾人窮志不窮，「他們是非常認真工作且想要學習的人」。

魯拉批評波索納洛在位期間國家毫無發展，孤立巴西，「現在巴西比古巴還孤立」。

波索納洛譏嘲回應，他和阿拉伯國家往來友好，不久前才和美國總統拜登通電話：「魯拉你又說謊？我是不是得為你驅魔，好讓你停止撒謊？」

在辯論會中，魯拉還質疑為何陸軍購買了3萬5000顆威而鋼，波索納洛稱是治療官兵前列腺問題，還反問魯拉「你有在吃嗎？」魯拉不予回應。

巴西 波索納洛 民調

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