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拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

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拜登將赴G20峰會 無意會普亭 外界關注拜習會

編譯中心／綜合28日電
圖為拜登總統（右）和習近平（左）2012年會面的資料照片。（美聯社）
圖為拜登總統（右）和習近平（左）2012年會面的資料照片。（美聯社）

白宮28日宣布，美國總統拜登將於下月出訪埃及、柬埔寨和印尼，參加聯合國氣候變化公約第27次締約方大會（COP27）、東協（ASEAN）峰會和20國集團（G20）峰會。外界高度關注拜登是否會在G20場邊，和中國國家主席習近平舉行面對面會談。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登下月11日到埃及參加COP27，說明美國為氣候變遷和幫助最弱勢族群抵禦氣候影響所做的努力，並強調全球行動的必要性。

尚皮耶表示，拜登將著將前往柬埔寨金邊參加美國—東協峰會，以及東亞峰會；拜登將重申以東協為中心的承諾，並強調美國與東協合作，來確保區域和平與繁榮。

G20峰會將於13日到16日在印尼峇厘島舉行，拜登也將出席與會。尚皮耶表示，拜登會在會中強調共同應對氣候變遷、俄烏戰爭對能源、糧食安全的影響，並討論攸關全球經濟復甦的重要議題。

白宮的聲明並未談到拜習會或與其他國家領導人會晤規畫。不過，白宮國家安全委員會發言人柯比27日表示，拜登總統「無意」在G20高峰會時，和俄羅斯總統普亭會面。

對於美中領導人在G20峰會期間會晤，中國外交部發言人汪文斌25日表示，目前沒有可以提供的消息。

另據香港01報導，日本首相岸田文雄28日表示，希望利用11月到印尼出席20國集團（G20）峰會的機會，與中國國家主席習近平舉行會談。受新冠疫情影響，日中領袖過去近三年都沒有舉行面對面會談。今年正值日中邦交正常化50周年，外界關注兩國能否為領袖會談製造條件。

岸田表示，有意透過G20峰會作為契機，就國家安全及經濟領域等未解決問題進行「切實和反覆」對話。不過他也指出，中國多次進入釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊的日本領海，以及在台灣周邊進行軍事演習等，日本應明確要求北京方面採取負責任的行動。

拜登 白宮 日本

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