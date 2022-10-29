日本擬買美國戰斧巡弋飛彈 可攻中朝軍事基地

日本政府有意購買美國製的「戰斧」巡弋飛彈，正與美國政府協商，美方持正面態度，協商已進入最後階段。（Getty Images）

日本 政府有意購買美國製的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，正與美國政府協商，美方持正面態度，協商已進入最後階段。日本認為有必要儘速部署戰斧巡弋飛彈以加強震懾力。

戰斧巡弋飛彈是美國的主力高度精準誘導型巡弋飛彈，射程逾1250公里，可覆蓋北韓 全境以及部分中國和俄羅斯遠東地區。

華爾街日報報導，擁有這種遠程飛彈意味著日本打擊地區對手的能力大大提升。日本首相岸田文雄希望提高威懾力，特別是考慮到北韓在本月試射飛彈飛越日本上空，已及中國軍隊在日本和台海周邊加強活動。

8月就任防衛大臣的濱田靖一決定引進戰斧巡弋飛彈，正與美方積極交涉。美日消息人士透露，美國國防部大致上同意，美國政府內部正在做最後的協調。

戰斧巡弋飛彈一枚行情約1億至2億日圓（約67.9萬美元至135.8萬美元）。日本政府正研議透過美國政府海外軍售（FMS）的管道引進戰斧巡弋飛彈。

日本政府將在今年底前修改國家安全保障戰略，傾向明載以自衛為目的，將擁有破壞敵方飛彈發射基地等的「反擊能力」，考慮部署戰斧巡弋飛彈。日本政府考慮修改海上自衛隊神盾艦攔截飛彈用的垂直發射裝置，以搭載戰斧巡弋飛彈。

日本要修訂2013年防衛計畫大綱之際，曾研議擁有「反擊能力」，私底下向美國洽詢購買戰斧巡弋飛彈，但是當時的美國歐巴馬政府顧慮中國、南韓反彈而未同意。但現在對於這項軍售，美方態度轉為正面，這可印證日本制訂安全保障相關法、特定秘密保護法等法令後，美國對日本的信賴度已升高，拜登 政府也期待日本能提升打擊能力。

另據金融時報報導，多名消息人士表示，美軍計畫明年讓兩個常駐沖繩嘉手納空軍基地的F-15戰鬥機編隊退役，改以較新型的F-22戰鬥機、每6個月輪換派駐該基地。有前軍官及軍事專家質疑能否達到「無縫輪換」，擔心出現真空期。美國太平洋空軍前副司令兼退役F-15機師德普圖拉則警告，事件將鼓勵中國「採改更激烈行為」。