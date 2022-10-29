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北韓再向日本海射2枚飛彈 美：若核試將終結金正恩政權

編譯中心／綜合28日電
韓聯社報導，南韓軍方表示北韓28日再度向日本海發射至少一枚未指明的彈道飛彈，日本防衛省也表示正在監控局勢。（Getty Images）
韓聯社報導，南韓軍方表示北韓28日再度向日本海發射至少一枚未指明的彈道飛彈，日本防衛省也表示正在監控局勢。（Getty Images）

韓聯社報導，南韓軍方表示，北韓28日再度向日本海發射至少一枚未指明的彈道飛彈，日本防衛省也表示正在監控局勢。

與此同時，五角大廈的「2022核武態勢評估」（Nuclear Posture Review 2022）指出：「北韓對美國或盟邦與夥伴的任何核攻擊都是無法接受的，這將導致政權終結。金氏政權不可能使用了核武器之後還能生存下去。」

北韓28日約中午連續向日本海發射兩枚短程彈道飛彈，是今年第28次試射飛彈，發射點江原道通川郡距南韓邊境僅約60公里，是今年以來最接近南韓的發射點。

北韓本月4日發射一枚「中長程彈道飛彈」（IRBM）並越過北海道青森縣上空，當時迫使日本政府發布空襲警報。該飛彈最終落入日本以東約3200公里的專屬經濟海域外、為北韓試射中程飛彈至今最遠的距離，也是自2017年9月以來首次有北韓飛彈飛越日本上空。

北韓曾表示，近期的飛彈試射是抗議韓美聯合演習。28日是韓軍為期12天的大型軍演「護國演習」最後一天，美軍也參與部分演習。韓美也預定本月31日起展開為期5天的「警惕風暴」（Vigilant Storm）大型聯合空軍演習，表示演習屬防禦性質，以對抗北韓威脅。

而對於北韓核試射危機逼近，美國軍方戰略文件表示，平壤若對美國利益進行核攻擊，將導致北韓領導人金正恩政權「終結」。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）日前於聯合國安全理事會有關烏克蘭的會議後表示，「另一次核試將再度確認一項以令人極其擔心的方式、正在全速推進的計畫」。葛羅西說，進一步核試意味著北韓正在精進軍火庫整備與建設。

北韓 日本 彈道飛彈

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