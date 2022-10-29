歐盟2035年起禁售燃油車 加速推動汽車減排

歐盟 27日達成協議，2035年起將實質禁止銷售新的內燃機引擎車輛，預料將重塑歐盟境內的交通運輸，將加重汽車 製造商和供應商加速轉型到電動車 的壓力。

歐盟執委會、歐洲議會及歐盟成員國敲定一項協議，將要求汽車製造商須在2035年前達成淨零碳排目標，這項協議也要求2030年起新轎車的二氧化碳排放量，須比2021年水準減少55%，遠高於目前的37.5%目標。

新的小貨車2030年排碳量須比2021年水準減少50%，在2035年前達成零碳排。歐盟執委會還能提出額外規範，允許2023年後銷售完全採用碳中和核燃料的汽車，協議也包含一個評估條款，要求執委會在2026評估淨零碳排目標的進展。

這項提案為歐盟意外加速推動汽車減排，雖仍待歐盟成員國和歐洲議會正式批准，但預料不會有重大調整。這項協議將造成全球影響。

這也是歐盟力圖在2050年前達成淨零碳排目標的廣泛行動之一，下月前往埃及的全球氣候峰會時，將能展現執行氣候政策已有進展的具體證據。雖然汽車製造商正逐便轉向電動車，但產業代表也擔心，計畫操之過急，因為電動車充電基礎設施和取得原料的管道仍有隱憂。