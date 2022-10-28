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平壤雪糕廠落成 金正恩指示：當成國家重點項目

編譯中心／綜合27日電
金正恩指示興建，北韓平壤雪糕廠落成，圖為平壤大成山冰淇淋工廠。（朝中社）
金正恩指示興建，北韓平壤雪糕廠落成，圖為平壤大成山冰淇淋工廠。（朝中社）

北韓官媒朝中社報導，北韓按照國務委員會委員長金正恩的指示，所興建的「大成山雪糕工廠」近日在平壤落成。

報導稱，該工廠座落於大成山山麓的一塊寶地，符合食品工業標準，「是一座現代化的雪糕生產基地」。竣工儀式於26日舉行，北韓勞動黨中央委員會書記、勞動黨經濟部長兼最高人民會議預算委員會委員長、內閣副總理全賢鐵以及慶興貿易局有關人士出席活動。

全賢鐵在竣工儀式上致辭時表示，該工廠建設項目在黨中央委全會的決定下作為國家重點項目來推進。他介紹說，金正恩發起該項目建設，並在奠基、設計、部署人力、施工等各方面進行指導。他說，在新冠疫情長期蔓延的情況下，得益於金正恩采取「特別措施」，施工才能在短時間內完成。

從朝中社發布的相關圖片中可看到，工廠外牆寫有「一切為了提高人民生活」、「自力繁榮」、「自力富強」等字句。由於國際社會對北韓長期制裁，且農業收成欠佳，北韓近期一直致力於解決居民的溫飽問題。南韓韓聯社指出，從建立雪糕工廠可見，北韓不只顧解決溫飽問題，還在一定程度上滿足居民對食品的多樣化需求。

北韓 金正恩 疫情

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