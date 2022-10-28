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墨西哥32州全數批准同婚 俄卻擴大同性戀禁令

編譯中心／綜合27日電
墨西哥塔茅利巴斯州26日通過同性婚姻合法化議案。圖為6月時墨西哥城同志遊行，一位男子配戴彩虹領結。（路透）
墨西哥塔茅利巴斯州26日通過同性婚姻合法化議案。圖為6月時墨西哥城同志遊行，一位男子配戴彩虹領結。（路透）

墨西哥東北邊境的塔茅利巴斯州（Tamaulipas），26日拍板通過同性婚姻合法化的議案，如今墨西哥所有32州都承認同性婚姻合法。

美聯社報導，修改塔茅利巴斯州民法的議案以23票贊成、12票反對與2票棄權通過，議會在官方推特上發文承認同性婚姻在民法上有效，這對性別暴力猖獗的墨西哥來說意義非凡，群眾爆出歡呼聲，高喊：「沒錯，我們可以！」

墨西哥性別平權運動人士莫里納（Enrique Torre Molina）表示：「今天是LGBTQ歷史上重要的一天。…我們的國家往正義更邁進一步。」墨西哥最高法院主席沙爾狄瓦（Arturo Zaldivar）樂見塔茅利巴斯州通過同性婚，他在推特發文說：「巨大的彩虹高掛整個國家，彰顯所有人的尊嚴與權利。愛就是愛。」

墨西哥東北邊境的塔茅利巴斯州26日拍板通過同志婚姻合法化的議案，如今墨西哥所有3...
墨西哥東北邊境的塔茅利巴斯州26日拍板通過同志婚姻合法化的議案，如今墨西哥所有32州都承認同性婚姻合法。（歐新社）

2015年，最高法院裁定州法律阻擋同性婚姻違憲，但一些州是經歷了數年，才頒布符合這項裁決的法律。

然而，欲發獨裁、打壓異議的俄羅斯，國會下議院國家院27日通過惡名昭彰的2013年「同性戀宣傳法」修正案，將原本禁止宣傳對象從未成年擴大至成年人。

新條文明定禁止在媒體、網路、廣告、文學和電影的「同性戀宣傳」。這項修正案將「否認家庭價值」入罪，其中一條文禁止可能「導致未成年人想要改變性別」的宣傳。人權運動人士指出，此舉行同將任何同性戀伴侶的行動，或公開提及同性戀伴侶者入罪。

此案仍需由俄羅斯國會上議院聯邦院通過，並交由俄羅斯總統普亭簽署成為法律。

俄羅斯官員之前敦促國會通過這項法案，在莫斯科部隊在烏克蘭打仗之際，將這項法案描繪成和西方文明衝突的一部分。

墨西哥 俄羅斯 同性戀

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