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名畫又遇襲… 環保人士頭黏珍珠耳環少女 3人被逮

編譯中心／綜合27日電
荷蘭莫瑞泰斯皇家美術館中韋梅爾的畫作「戴珍珠耳環的少女」。 （Getty Images）
荷蘭莫瑞泰斯皇家美術館中韋梅爾的畫作「戴珍珠耳環的少女」。 （Getty Images）

荷蘭警方與位在海牙的莫瑞泰斯皇家美術館表示，氣候抗議人士今天攻擊館內展覽的荷蘭繪畫大師維梅爾名作「戴珍珠耳環的少女」，但畫作有玻璃保護並未受損，有3人被捕。

莫瑞泰斯皇家美術館聲明表示：「約下午2時，有2人將自己黏在韋梅爾的畫作『戴珍珠耳環的少女』上」「其中一人將自己的頭黏在畫上，畫作外層有玻璃；另一人將自己的手黏在畫旁的綠牆上。有第3人將不明物質扔向這幅畫。」

社群媒體上流傳的影片顯示，抗議人士身穿寫有「攔住石油」（Just Stop Oil）的T恤，高喊「看到美麗的東西在眼前被毀時，你有什麼感覺？」；美術館參觀人士則對他們大吼「丟臉」、「你們很愚蠢」。

荷蘭畫家維梅爾名畫「戴珍珠耳環的少女」遭氣候運動人士以「頭部」襲擊。（取材自推特...
荷蘭畫家維梅爾名畫「戴珍珠耳環的少女」遭氣候運動人士以「頭部」襲擊。（取材自推特）

莫瑞泰斯美術館表示：「我們已立即檢查畫作，由我們的修復人員進行。幸運的是，這幅畫...並未受損。」畫作也將「盡快」重新展示。館方說：「藝術是無法自我防衛的。無論以何理由嘗試或成功破壞它，我們都強力譴責。」

「Just Stop Oil」為英國氣候運動團體，15日就對梵谷名畫「向日葵」潑灑番茄湯；行為也引發模仿效應，印象派大師莫內名畫「乾草堆」、擺設在倫敦杜莎夫人蠟像館的英國國王查理三世蠟像也接連遇襲。

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