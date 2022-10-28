創47億稅收、2.7萬職缺 德擬合法化娛樂用大麻

德國總理蕭茲表示，大麻合法化已進入相關立法程序，德國媒體推測最快今年底就會正式上路。（歐新社）

德國 26日為娛樂用大麻合法化 制定計畫，倘若政策生效，德國將成歐洲率先讓大麻合法化的國家之一，此舉每年可為德國帶來47億歐元（約46.9億美元）稅收和2萬7000個工作機會。德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）先前承諾，政府將大力推動大麻合法化法案上路。

路透報導，衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）已提交一份立法的基礎文件，規範成年人分配及購買娛樂用大麻。

根據相關計畫，個人可合法買賣和持有多達20至30克娛樂用大麻。

德國聯合政府去年達成一項協議，將在其4年任期內引入立法，允許有執照的商店向成年人有控制地銷售用於娛樂用大麻。

勞德巴赫目前沒有給出明確的時間表，如果政策生效，德國將成為繼馬爾他之後，第2個大麻合法化的歐盟國家。

許多歐洲國家都已將藥用大麻合法化，包括德國。德國2017年允許將大麻用於醫療用途，其他國家則將大麻除罪化，但未使其合法化。

去年的一項調查發現，大麻合法化可為德國帶來每年約47億歐元的稅收和成本節約，並創造2萬7000個工作機會。

勞德巴赫說，去年德國約有400萬人購買大麻，其中25%年齡介於18至24歲；他認為，娛樂用大麻合法化將有助減少大麻黑市交易。

勞德巴赫補充說，德國將把文件提交給歐洲聯盟執行委員會（European Commission）預先評估，待委員會批准後才會起草相關法案。

在這個歐洲最大經濟體，各界對於這項決定意見分歧。

德國藥劑師協會警告，大麻合法化恐引發健康風險，且可能使藥局陷入醫療衝突。

此外，並非每個邦都樂見大麻合法化。例如，巴伐利亞邦衛生廳長就警告，德國不應成為歐洲的毒品旅遊目的地。

但德國「綠黨」（Greens）說，數十年來禁止大麻只會加劇風險，合法交易能保護青年健康。國會議員卡貝特－甘特（Kirsten Kappert-Gonther）認為，嚴格限制合法市場，只會讓更多的大麻進入黑市。

德國大麻公司SynBiotic執行長穆勒（Lars Mueller）表示，這項政策對公司來說簡直像是中了樂透，「等時機成熟時，我們除了擁有自己的商店，還能為大麻商店提供類似加盟經營的模式。」