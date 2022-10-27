義大利米蘭近郊超市驚傳砍人案 1死4傷

根據義大利 官員與媒體，北部大城米蘭（Milan）郊外阿薩戈鎮（Assago）一處購物中心今天發生持刀攻擊案，造成1死4傷，傷者包括西班牙籍足球 員馬里（Pablo Mari）。

法新社引述義大利「安莎國家通訊社」（ANSA）報導，案發後，一名46歲義大利人隨即被捕，他似乎有精神狀況。

媒體報導，警方已排除本案涉及恐怖主義。

案發地點是購物中心內的家樂福超市，涉案男子從架上抓起一把刀後，開始隨機攻擊人，死者是一名30歲超市員工。

米蘭所在地倫巴底大區的區長方達納（Attilio Fontana）表示，一名「年輕超市員工…不幸傷重不治」，其餘傷者似無生命危險。方達納並感謝「介入阻止這名瘋狂男子」的員工、顧客和警方，以及協助被害人的醫護人員。

傷者中包括馬里，這名司職後衛的足球員被英超 兵工廠（Arsenal）外借至義大利蒙沙足球俱樂部（Monza）。消息人士告訴法新社，馬里目前人在醫院，意識清楚且還能說話。

兵工廠推文向馬里及其他被害人表示慰問，並指「我們已與保羅（馬里）的經紀人聯繫，經紀人告訴我們，他人在醫院，傷勢不重」。