台灣緊張局勢使全球海底電纜風險拉警報

在台海緊張情勢升溫之際，台灣當局已體認到海底電纜故障所帶來的通訊中斷風險。（取材自推特）

與中國的緊張升高已促使台灣方面加強其軍事防禦，現在台灣當局正從俄烏戰爭中汲取教訓，以解決這座島嶼最大的弱點之一：脆弱的海底電纜網際網路基礎設施。

台灣共有14條海底電纜，綿延數千英里，連結中國在內的亞洲國家、美國及世界各國。台灣當局認為，這是一項弱點，若發生任何中斷都可能破壞穩定，這種風險必須降至最小。

與中國的衝突可能導致台灣與世界的通訊中斷，類似今年稍早太平洋島國東加 王國所發生的情況，當時火山爆發導致該國網路斷訊逾一個月。台灣網路資訊中心執行長黃勝雄說，海底電纜是台灣嚴重的致命弱點。

這不僅僅是台灣當局的疑慮而已，隨著美中關係惡化，世界各國的軍事專家，正密切關注總長約130萬公里（81萬英里）的海底電纜所面臨的風險，並制定應變方案。

台灣政府已意識到電纜斷裂風險，2006年的一場地震後切斷了八條電纜，導致部分網路、銀行服務、跨國交易中斷，耗時數周才修復完成。

為因應中國的威脅與日俱增，台灣自今年起，將在軍事演習中納入通訊中斷的相關演習。台灣在近期內，將斥資新台幣5.5億元（1713.8萬美元），強化既有的行動通訊基礎設施，並在2024年前加速建置5G 行動網路的基地台。

台灣數位發展部長唐鳳說，錯誤的資訊會輕易散播，並造成社會動盪，「我們理解到，台灣無論是遭逢軍事侵略或面臨天災等緊急事件，維持高品質和即時的通訊至為重要。」唐鳳並表示，長遠來看，台灣想要改善對通訊衛星的取得，並已提出一項在緊急狀態 下使用高速衛星系統的計畫。