我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

美國第3季GDP成長2.6% 高於預估

台灣緊張局勢使全球海底電纜風險拉警報

編譯陳律安／綜合外電
在台海緊張情勢升溫之際，台灣當局已體認到海底電纜故障所帶來的通訊中斷風險。（取材自推特）
在台海緊張情勢升溫之際，台灣當局已體認到海底電纜故障所帶來的通訊中斷風險。（取材自推特）

與中國的緊張升高已促使台灣方面加強其軍事防禦，現在台灣當局正從俄烏戰爭中汲取教訓，以解決這座島嶼最大的弱點之一：脆弱的海底電纜網際網路基礎設施。

台灣共有14條海底電纜，綿延數千英里，連結中國在內的亞洲國家、美國及世界各國。台灣當局認為，這是一項弱點，若發生任何中斷都可能破壞穩定，這種風險必須降至最小。

與中國的衝突可能導致台灣與世界的通訊中斷，類似今年稍早太平洋島國東加王國所發生的情況，當時火山爆發導致該國網路斷訊逾一個月。台灣網路資訊中心執行長黃勝雄說，海底電纜是台灣嚴重的致命弱點。

這不僅僅是台灣當局的疑慮而已，隨著美中關係惡化，世界各國的軍事專家，正密切關注總長約130萬公里（81萬英里）的海底電纜所面臨的風險，並制定應變方案。

台灣政府已意識到電纜斷裂風險，2006年的一場地震後切斷了八條電纜，導致部分網路、銀行服務、跨國交易中斷，耗時數周才修復完成。

為因應中國的威脅與日俱增，台灣自今年起，將在軍事演習中納入通訊中斷的相關演習。台灣在近期內，將斥資新台幣5.5億元（1713.8萬美元），強化既有的行動通訊基礎設施，並在2024年前加速建置5G行動網路的基地台。

台灣數位發展部長唐鳳說，錯誤的資訊會輕易散播，並造成社會動盪，「我們理解到，台灣無論是遭逢軍事侵略或面臨天災等緊急事件，維持高品質和即時的通訊至為重要。」唐鳳並表示，長遠來看，台灣想要改善對通訊衛星的取得，並已提出一項在緊急狀態下使用高速衛星系統的計畫。

緊急狀態 東加 5G

上一則

南韓最有權勢的老闆 三星李在鎔靠親民形象狂圈粉

下一則

彩虹高掛 墨西哥全境32州同性婚姻合法

延伸閱讀

Concordia峰會 唐鳳談台灣創新

Concordia峰會 唐鳳談台灣創新
因應中國威脅 唐鳳：台灣研究烏克蘭傳遞訊息模式

因應中國威脅 唐鳳：台灣研究烏克蘭傳遞訊息模式
台美21世貿易倡議 將談跨境平台課稅

台美21世貿易倡議 將談跨境平台課稅
數位部撇中介法 不管監理業務

數位部撇中介法 不管監理業務

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點
英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成
華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險