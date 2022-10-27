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聯合國：各國減排計畫仍不足以達成巴黎氣候協定目標

編譯簡國帆／綜合外電
聯合國報告警告，各國政府計劃減少的溫室氣體排放量，仍不足以避免會帶來災難的全球暖化。（美聯社）
聯合國報告警告，各國政府計劃減少的溫室氣體排放量，仍不足以避免會帶來災難的全球暖化。（美聯社）

聯合國下月將在埃及召開氣候峰會前夕，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）發布的報告警告，各國政府計劃減少的溫室氣體排放量，仍不足以避免會帶來災難的全球暖化，2100年的地球溫度仍將仍比工業化時代前高出攝氏2.1~2.9度，無法壓在攝氏2度以下。

UNFCCC在分析所有國家的氣候計畫後指出，雖然去年已取得部分進展，各國政府仍須在2030年前要有更多作為，才能把全球溫度升幅限制在攝氏2度，理想情況則是攝氏1.5度－這也是2015年巴黎氣候協定所設定的目標。

UNFCCC執行祕書斯帝爾（Simon Stiell）說，好消息是現在的預測顯示，2030年後的溫室氣體排放量將不會增加，但壞消息是，目前的溫室氣體排放量仍未顯示迅速減少的趨勢，而這是科學家認為在2030年前的必要情況。

氣候科學家估算，人為造成的溫室氣體排放量必須在2030年前砍半，到2050年時必須完全消弭，才能讓2100年前的溫度升幅控制在攝氏2度以內，若升幅高於這個水準，將帶來災難後果，目前的溫度比工業化時代前高攝氏1.1度，已造成許多不可逆轉的改變。

報告指出，若各國的減排溫室氣體計畫全數執行，2030年的全球溫室氣體排放量將相當於524億公噸的二氧化碳，暗示排放量可能會在2030年前攀峰，但還是比限制溫度升幅所需的門檻超出160億公噸。去年UNFCCC估計排放量會持續增加，到2030年達到549億公噸。

報告說，預估到2100年氣溫升幅的區間很大，主因是各國能否執行減排計畫的不確定性，若各國到2030年的減排量不足，之後就必須更積極減排，才能阻止全球暖化。

世界氣象組織（WMO）在26日發布的報告指出，各國企圖心強烈的企業承諾，卻和實際溫室氣體排放量形成鮮明對比。去年二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等三種主要溫室氣體的排放量全都創新高，去年二氧化碳排放量的增幅遠大於過去十年的年均值，且今年持續增加。

WMO指出，去年甲烷濃度的增幅也是40年前開始估算以來最大，在在顯示世界正朝錯誤的方向前進。

聯合國 暖化 氣候峰會

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