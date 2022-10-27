斥資2000萬 泰國跨性別媒體大亨收購環姐選美主辦單位

本身是跨性別女性的泰國著名媒體大亨賈卡彭出價2000萬美元，買下了舉辦環球小姐選美比賽的環球小姐集團。（照片翻攝：Prnewswire.com / JKN Global Group）

CNN與NBC新聞報導，本身是跨性別 女性的泰國 著名媒體大亨賈卡彭（Jakapong "Anne" Jakrajutatip）出價2000萬美元，買下了舉辦環球小姐（Miss Universe）選美比賽的環球小姐集團（Universe Organization）。

賈卡彭是總部設在泰國的媒體發行公司「JKN環球集團」（JKN Global Group PCL）的執行長。該公司在泰國製作電視節目，賈卡彭自己就是實境電視節目明星，主演了泰國版熱門實境秀「決戰時裝伸展台」（Project Runway）跟「創業鯊魚幫」（Shark Tank），對於自己身為跨性別女性的經歷一直是直言不諱，並致力在泰國倡導跨性別權利，還協助創立一個非營利跨性別權利團體。

據報導，隨著選美變得更加兼容並蓄，賈卡彭買下了美國前總統川普在1996至2015年共同持有的環球小姐集團。JKN環球集團26日宣布了收購，計畫藉由在亞洲擴張來發展環球小姐集團，同時發布了新的商品，包括護膚品、化妝品、生活用品、膳食補充劑與飲料。

賈卡彭在聲明表示，JKN環球集團「非常榮幸」進行收購，並稱環球小姐集團對她公司的投資 組合（portfolio）是個「強大的戰略補充」，「我們不僅尋求延續其為多元背景、文化與傳統的熱情人士提供平台之成就，而且還尋求為下一代發展這個品牌」。環球小姐集團將繼續由現任執行長艾默瑞奇（Amy Emmerich）與總裁舒加特（Paula Shugart）。