南韓最有權勢的老闆 三星李在鎔靠親民形象狂圈粉

三星電子27日已正式任命李在鎔接任執行董事長。（路透）

會與基層員工玩自拍，在公司自助餐排隊吃一頓便飯，這是三星 員工眼中展現親民作風的李在鎔，還創造了一群「粉絲」，韓媒報導，這位南韓 最有權勢的企業老闆，顯然展示出與前幾代霸氣「商業大亨」截然不同的形象。

李在鎔已正式接任三星電子董事長的職位，而過去五年來，這位54歲的財閥第三代出現在大眾眼前的消息，大多與前總統朴槿惠的貪污賄賂醜聞有關。在歷經二度入獄、先是被羈押353天、後又入獄207天，整整服刑18個月後假釋，李在鎔才剛於今年8月南韓光復節獲得特赦。準備正式接下三星大位的這段期間，李在鎔除了馬不停蹄走訪各事業，更為了帶領三星衝刺半導體事業，數次親赴歐美多國搶設備、談合作，與此同時，無論是刻意經營還是符合本性，李在鎔正在努力逆轉以往的財閥形象，試圖與年輕一代建立直接聯繫。

三星。（美聯社）

曾被視為無能第三代 今受肯定是商業領袖

這從粉絲在Instagram上為他設立粉絲群就可略見一斑。例如帳戶名為「jaeyong3831 」的網友會紀錄李在鎔的每一次公開露面，像是在一場財閥婚禮上李在鎔與女兒的甜蜜互動。截至9月，該帳戶追隨粉絲達14.8萬人，也充滿著支持李在鎔的評論留言。如今在南韓大眾眼中，李在鎔已被視為「謙虛的」商業領袖。

韓國先驅報（The Korea Herald）指出，繼三星集團創辦人李秉哲、第二代李健熙把三星打造成全球科技強權企業後，李在鎔必須創造出一種與年輕一代連結的形象，原因是大眾開始質疑這些財閥的第三、第四代是否配得上擔起這些企業的重責大任，尤其是李在鎔在2000年代初期網路泡沫時代推動十幾家新創科技公司組成「e三星」計畫，曾為嘗試與錯誤付出巨大的虧損代價。

三星電子27日已正式任命李在鎔接任執行董事長。（路透）

接受菁英教育 栽培 年近半百承受牢獄之災

這位含著銀湯匙出生的三星第三代是李健熙的獨子，從小接受菁英教育，高中暑假會在集團各地工廠實習，首爾大學東亞歷史學系畢業後，赴日本拿到慶應大學MBA、隨後進入哈佛大學商學院博士班，最後肄業，據報導，李在鎔留學時相當認真，上課前會確實預習，課堂上也經常發表意見。在刻意栽培下，李在鎔通曉韓、日、英、中四國語言。

李在鎔1991年進入三星電子，從基層開始做起並一路晉升，並於2012年升至副會長（副董事長）。由於李健熙在2014年中風後一病不起，李在鎔2016年10月正式進入三星決策圈，掌握公司決策權。然而在2017年，李在鎔遭到起訴並被羈押，被控於2016年挪用公司資金86.8億韓元向朴槿惠及其閨蜜行賄，換取推動集團旗下公司合併，他因而在年近半百之時承受一連串牢獄之災。

梨花女子大學工商管理教授姜惠蓮（音譯）表示：「李在鎔經歷了磨難，這顯然是他謙遜的原因。」

三星電子27日已正式任命李在鎔接任執行董事長。（路透）

出獄後衝刺半導體等事業 出訪歐美尋合作

李在鎔去年8月獲假釋後，便積極展示出帶領三星衝刺的態度，除了宣布一項三年計畫，將在半導體、生物製藥、AI和機器人技術領域投資2,060億美元，更數度數次出訪外國，包括去年11前往美加，宣布斥資170億美元在德州泰勒市興建在美的第二座晶圓廠，隔月又啟程訪問阿聯和沙烏地阿拉伯尋求合作，今年5月又接待出訪南韓的美國總統拜登，6月前往荷蘭、德國、比利時和匈牙利，並在荷蘭親自向艾司摩爾（ASML）爭取到額外的極紫外光（EUV）微影設備，9月又赴歐洲、英國、美國和中南美洲。

至於在南韓國內，李在鎔也頻頻於晶片廠、營建工地和辦公室公開露面。韓國先驅報指出，這些行動能抵銷先前的財閥形象，而財閥在南韓一度被視為貪腐、不公平商業手段的溫床。現在，年輕人可能更同情這位擁有軟性人格的企業老闆。

三星電子27日已正式任命李在鎔接任執行董事長，隨後公布李在鎔在25日主管會議上的發言，而當天適逢李在鎔之父、三星集團已故董事長李健熙逝世兩周年的日子。

李在鎔在這段發言中先緬懷父親李健熙，也表明自己任重道遠，更點出公司已到「關鍵時刻」，矢言「是時候採取行動、大膽、堅定不疑邁向聚焦重心」。他描繪三星的願景是成為一家能啟發人們做出更大夢想、讓夢想成真的公司。

韓國CXO研究所所長Oh Il-seon表示，雖然李在鎔的新公眾形象讓他的正式接班有了良好開端，但更重要的是，李在鎔與員工接地氣的討論能否引發企業文化的實質改變。