諾貝爾頒獎禮 拒俄及白俄駐瑞典大使出席

諾貝爾基金會拒邀俄羅斯及白羅斯駐瑞典大使出席頒獎禮；圖為去年的諾貝爾獎頒獎典禮。（Getty Images）

今年諾貝爾獎頒獎典禮將於12月10日在斯德哥爾摩舉行，負責頒獎禮的諾貝爾基金會宣布，因俄羅斯入侵烏克蘭 ，今年不會邀請俄羅斯及白俄羅斯 駐瑞典 大使出席。

另外，反移民的瑞典民主黨亦不會獲得邀請；瑞典民主黨過往與新納粹分子有關連，近年積極改善形象，在9月大選後成為國會第二大政黨。

據過往慣例，諾貝爾基金會通常會邀請各國駐瑞典大使，以及瑞典議會各黨派領導人參加頒獎典禮。

此外，俄羅斯近期連日空襲烏克蘭各地的關鍵基礎設施，澤倫斯基總統稱超過三分之一的能源部門已經被毀，副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）25日指難民應直到明年春天才返國，以協助減緩俄方一連串攻擊對能源系統造成的壓力。

BBC與Sky News報導，韋列舒克表示，俄羅斯轟炸發電廠引發的停電將對烏克蘭造成沉重的壓力，敦促開戰後逃到國外的難民今冬不要回鄉。

韋列舒克表示，「你們看到俄羅斯正在做什麼」，並指電網無法「無法撐過」難民從國外歸來，「我想請求人民不要回來，我們需要撐過冬天」。

韋列舒克還說，雖然她希望烏克蘭人民在明年春天回國，但重要的是眼下不要回來，因為「情況只會變得更糟」，又指「如果可能的話，暫時留在國外」。她表示，「現在回國就是讓你自己、你的小孩跟你的脆弱親人冒險」。