暖化難繁衍 皇帝企鵝瀕滅絕 美國列保護動物

美國政府25日表示，由於氣候變遷，南極洲皇帝企鵝可能面臨絕種風險，當局因此將牠們納入「瀕臨滅絕物種保護法」保護名單。(取材自維基百科)

由於全球氣溫上升、海冰消失，南極洲皇帝企鵝可能面臨絕種風險，美國政府25日將牠們納入「瀕臨滅絕物種保護法」保護名單。

美國魚類暨野生動物管理局說，皇帝企鵝應受此法保護，因為牠們在深受氣候變遷 影響的南極地區冰面上建立棲地和繁衍後代。

這個機構表示，當局審查一些證據後，發現包括40年來的衛星資料都顯示，皇帝企鵝目前沒有絕種危機，但氣溫升高卻可能帶來這樣的災難。

美國魚類暨野生動物管理局之所以展開審查，是因為「生物多樣性中心」這個保育團體於2011年提交一份請願書，要求將皇帝企鵝納入瀕臨滅絕物種保護法保護名單。

美國政府說，氣候變遷導致皇帝企鵝無法在現有棲地順利繁殖。在威德爾海（Weddell Sea）哈雷灣（Halley Bay）這個南極第二大皇帝企鵝棲息地，海冰生成條件不佳已持續了好幾年，自2016年來，新生的企鵝寶寶都已溺斃。

將皇帝企鵝列為瀕危物種，可促成保育戰略的國際合作、增加保育計畫資金，並要求美國聯邦機構採取行動、減少威脅。

生物多樣性中心氣候科學主任沃爾夫（Shaye Wolf）說：「皇帝企鵝能否繼續生存，取決於我們政府是否採取強有力的行動，減少使用會讓氣候暖化 的化石燃料，並防止對地球其他生命造成不可逆的傷害。」

灰熊、禿鷹、灰鯨等多種瀕臨絕種的動物得以倖免於難，必須歸功於1973年通過的瀕臨滅絕物種保護法；這項法規可以禁止鑽井、採礦等行業在被認為是物種生存必要的開發中地區作業。