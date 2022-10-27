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尷尬餐敘 馬克宏、蕭茲盼化解歧見 會後卻不同框

編譯莊蕙嘉／綜合26日電
法國總統馬克宏（右）26日在總統府歡迎來訪的德國總理蕭茲。(Getty Images)
法國總統馬克宏（右）26日在總統府歡迎來訪的德國總理蕭茲。(Getty Images)

法國總統馬克宏26日在總統府招待來訪的德國總理蕭茲共進午餐，嘗試化解歐盟兩大強國在能源及防衛策略上的歧異，但恐怕難有斬獲。

蕭茲座車抵達艾里賽宮後與迎接他的馬克宏握手，兩人都對鏡頭堆起笑容，但在馬克宏準備伸手搭肩時，蕭茲似乎側身躲開，有意無意地迴避了。

艾里賽宮未提供媒體明確的午餐會談時程表，甚至沒有安排慣例的聯合記者會，僅在聲明中表示：「兩位領導人將以強化法德合作為目標，就防衛、經濟及能源議題持續對話。」

德法是歐洲兩大強權，兩國領袖原本會定期舉行聯合內閣會議，但因俄烏戰爭引發的外交及能源問題而延宕至明年元月。這是蕭茲去年12月就任總理後首度參與聯合內閣會議。

蕭茲不願設定天然氣價格上限，並提出2000億歐元（約2006億美元）的補貼方案，又拒絕考慮讓全歐盟設定能源價格上限，惹怒法國和其他歐洲國家。德國事先沒打招呼，讓馬克宏有被「突襲」的感覺。

德國政府今年增加國防預算至國內生產毛額（GDP）的2%，但卻不是向法國或其他歐盟夥伴採購武器，而是向美國購買戰機和愛國者飛彈防禦系統，令法國期待落空。

此外，法德原本商議的共同開發新型戰機及戰車的長期計畫，也因大型武器製造商興趣缺缺，加上俄烏戰爭爆發，計畫因此停滯。

除了俄國入侵烏克蘭，中國大陸和西方的對立緊張也在升高，歐洲國家對於柏林和北京當局走得近也有些感冒。

蕭茲預定下月率團訪問中國，甚至考慮讓中遠入股漢堡港的貨櫃碼頭，他稱中國既是競爭者，也是貿易夥伴。

關於歐盟是否該快速開放新成員國加入，德法也不同調。

德法過去經常扮演歐盟27個成員國間的斡旋角色，現在這兩個歐盟最大、人口最多經濟體的分歧來得不是時候。

曾任法國總理及外長的德維勒班指：「在歷史這刻，我們無法允許一個不團結、不強大的歐洲存在。就從有成果的德法對話開始吧。」

蕭茲 歐盟 馬克宏

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