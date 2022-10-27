我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

李在鎔出任三星會長 苦等10年掌大位

編譯中心╱綜合26日電
三星電子已經任命副董事長李在鎔出任執行董事。（美聯社）
三星電子已經任命副董事長李在鎔出任執行董事。（美聯社）

南韓三星集團實際掌權人、現任三星副會長李在鎔在今年8月獲得南韓總統尹錫悅特赦，三星電子27日召開董事會，通過提案任命副會長李在鎔出任執行會長，代表正式接掌南韓龍頭企業的大位，他在擔任10年副會長後終於升任會長，三星正式開啟「李在鎔時代」；此時正值供應鏈危機與地緣緊張局勢紛擾不斷，李在鎔將面臨更多挑戰。

綜合媒體報導，三星發表聲明說，董事會27日已經同意54歲的李在鎔接任執行會長職位，執掌這家規模2500億美元的企業。李在鎔完成各界期待已久的接班，他將面對供應鏈危機、地緣政治緊張等重重考驗。

李在鎔面臨諸多考驗，歐美國家為了確保晶片供應，都希望三星擴大在當地的投資，同時，美國對中國擴大出口管制，正迫使南韓等依賴中國出口市場的國家必須選邊站。

更急迫的是，各大科技巨頭都忙著追趕人工智慧 (AI)、超級運算等飛快發展的新科技，制定合適的發展策略顯得更重要。

雖然外界原本就預期，在李在鎔的父親、三星前會長李健熙於2020年10月逝世後，李在鎔就會接任會長，但由於他身陷貪腐調查、兩度入獄，導致接掌大位之事延宕。

李在鎔1991年就開始在三星工作，2012年晉升為副會長。在三星會長職位這兩年真空期間，李在鎔早已是實際上的負責人，因此正式升任會長，不會為公司帶來太大的變化，不過，正式頭銜可能會讓李在鎔推動三星更深入半導體與生技領域的行動更加順利。

李在鎔為三星集團前會長李健熙獨子，他因行賄等罪名入獄，在入獄一年半後，已於去年8月13日獲假釋，並在今年尹錫悅執行就職後首次特赦時獲得特赦，南韓法務部指出，需要李在鎔來幫助克服「國民經濟危機」。

三星 南韓 供應鏈

上一則

普亭再傳健康危機 開會狂咳、暴瘦8公斤

下一則

英王查理三世首提修憲 拔除哈利、安德魯代理權

延伸閱讀

李在鎔獲特赦後正式接掌大位 升任三星董事長

李在鎔獲特赦後正式接掌大位 升任三星董事長
選務之亂？別鬧了 南韓可以 台灣就是不行

選務之亂？別鬧了 南韓可以 台灣就是不行
擊敗地頭蛇LG 華碩成南韓筆電市場二哥

擊敗地頭蛇LG 華碩成南韓筆電市場二哥
鞏固霸主地位 三星傳拚明年出貨逾4000萬台電視

鞏固霸主地位 三星傳拚明年出貨逾4000萬台電視

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法