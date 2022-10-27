李在鎔出任三星會長 苦等10年掌大位

三星電子已經任命副董事長李在鎔出任執行董事。（美聯社）

南韓三星 集團實際掌權人、現任三星副會長李在鎔在今年8月獲得南韓總統尹錫悅特赦，三星電子27日召開董事會，通過提案任命副會長李在鎔出任執行會長，代表正式接掌南韓龍頭企業的大位，他在擔任10年副會長後終於升任會長，三星正式開啟「李在鎔時代」；此時正值供應鏈 危機與地緣緊張局勢紛擾不斷，李在鎔將面臨更多挑戰。

綜合媒體報導，三星發表聲明說，董事會27日已經同意54歲的李在鎔接任執行會長職位，執掌這家規模2500億美元的企業。李在鎔完成各界期待已久的接班，他將面對供應鏈危機、地緣政治緊張等重重考驗。

李在鎔面臨諸多考驗，歐美國家為了確保晶片供應，都希望三星擴大在當地的投資，同時，美國對中國擴大出口管制，正迫使南韓等依賴中國出口市場的國家必須選邊站。

更急迫的是，各大科技巨頭都忙著追趕人工智慧 (AI)、超級運算等飛快發展的新科技，制定合適的發展策略顯得更重要。

雖然外界原本就預期，在李在鎔的父親、三星前會長李健熙於2020年10月逝世後，李在鎔就會接任會長，但由於他身陷貪腐調查、兩度入獄，導致接掌大位之事延宕。

李在鎔1991年就開始在三星工作，2012年晉升為副會長。在三星會長職位這兩年真空期間，李在鎔早已是實際上的負責人，因此正式升任會長，不會為公司帶來太大的變化，不過，正式頭銜可能會讓李在鎔推動三星更深入半導體與生技領域的行動更加順利。

李在鎔為三星集團前會長李健熙獨子，他因行賄等罪名入獄，在入獄一年半後，已於去年8月13日獲假釋，並在今年尹錫悅執行就職後首次特赦時獲得特赦，南韓法務部指出，需要李在鎔來幫助克服「國民經濟危機」。