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選務之亂？別鬧了 南韓可以 台灣就是不行

本報編譯張佑生
南韓總統大選今年3月9日投票，首爾一處投票所選務人員全身防護裝備，投票的女性也戴口罩和手套。（Getty Images）
南韓總統大選今年3月9日投票，首爾一處投票所選務人員全身防護裝備，投票的女性也戴口罩和手套。（Getty Images）

台灣2022九合一大選11月底登場，確診者投票權益受到關注，其中南韓延長投票方式讓確診者投票的方式，中選會副主任委員陳朝建表示，延長投票的方式可能讓健康者和確診者混合投票，南韓選委會委員長也因此請辭。

如果明知開放確診者投票會讓中選會主委丟掉烏紗帽，竟然還提這種建議，實在居心叵測。不過，既然提到南韓選委會（NEC）委員長請辭，就該把來龍去脈弄清楚。

她的確是因為選務處理失當請辭，但不是因為混合投票而下台。南韓今年總統大選3月9日投票，選委會規劃染疫和隔離者4日和5日先投票，卻不是本人直接投入票匭，而是選務人員拿塑膠容器、購物袋和其他非官方容器收集選票，再集中送往投票所處理，引發可能舞弊的質疑。選委會秘書長先請辭獲准。

提前投票過程遭受各界質疑，選委會從善如流，修訂投票辦法，讓尚未提前投票的確診者和隔離者3月9日投票時，直接將選票投入票匭，只是要等到未染疫未隔離的選民投票完畢後，才能投票。

9日實施的正式投票，上午6時起實施至下午7時30分，一般選民的投票時間為上午6時至下午6時、新冠確診與隔離者的投票時間則為下午6時至下午7時30分。

NEC委員長4月18日宣布為選務處理不周請辭，但負責的是提前投票的部分，不是9日讓染疫者分流投票的那一部分。委員會也通過決議，認為提前投票的規劃和回應不當，同樣與開放染疫者投票毫無關連。

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