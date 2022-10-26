印尼婦女出門赴橡膠園工作後未歸 竟是遭蟒蛇吞下肚

印尼蘇門答臘島占碑省日前發生一名婦女出門工作未歸，搜索隊隔天早上發現一條看起來是有著大肚子的蟒蛇（圖），將牠帶到村子的廣場殺死，並在蛇胃裡面發現失蹤婦女的遺體。（照片翻攝：Twitter / WillemBod & CNN Indonesia）

印尼 蘇門答臘島占碑省（Jambi province）日前發生一名婦女遭一條蟒蛇吞下，被發現時已命喪黃泉。

根據BBC與CNN Indonesia的報導，54歲割膠工人潔赫拉（Jahrah）23日早上一開始是前往橡膠園工作，當晚卻沒能回家。當地警察 局長赫列法（AKP S. Harefa）25日指出，潔赫拉的丈夫前往橡膠園要接人，但到處都找不到她，卻在周圍發現涼鞋、鋒利的刀、頭巾與夾克，立刻通報失蹤與請求協助尋找他的妻子。

影片來源：YouTube

警察與其他村民隨後進行了搜索，隔天早上發現一條看起來是有著大肚子的蟒蛇，村民隨即懷疑牠把潔赫拉吃了。村警跟村民抓住了這條蟒蛇，並把牠帶到村子的廣場，打算查明潔赫拉是不是真的被蛇吞下肚，隨後就殺死至少5公尺長的蛇，並在蛇胃裡面發現她的遺體。

赫列法警察局長表示，「蛇的腹部被切開後，原來裡面有個女人。根據結果，這名女士確實是潔赫拉，而她已經死了」，又指遺體被發現時似乎基本完好。

BBC指出，儘管這類事件很罕見，但這並非印尼首度發生有人被蟒蛇殺死與吃掉。2017至2018年之間，當地就通報了兩起類似的事件。