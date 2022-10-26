搭飛機沒人愛中間座位 航空公司出奇招推澳幣23萬抽獎吸客

維珍澳洲航空的社群媒體民調顯示，在超過7500位接受調查的投票網友中，只有0.6%偏好中間座位。67%偏好靠走道的座位，34%則投給靠窗的位置。示意圖。（路透 / Alamy / Christian Heinz）

對於飛機旅客來說，中間座位既不能靠窗看風景，也不方便上廁所，毫無疑問是最不令人嚮往的位子。但維珍澳洲 航空（Virgin Australia）日前別出心裁，對劃位劃到中間座位的旅客推出特別抽獎活動，獎品包括了免費航班跟直升機酒吧串遊等等。

CNN與Axios報導，根據維珍澳洲航空自己的社群媒體 民調，在超過7500位接受調查的投票網友中，只有0.6%偏好中間座位。67%偏好靠走道的座位，34%則投給靠窗的位置。更不用說，這「0.6%」的網友也許很可能是不小心投給中間座位。要是航空公司讓乘客欣然預訂可怕中間座位的方案取得成功，這個數字可能很快就會上升。

根據報導，維珍澳洲航空宣布推出的「中間座位樂透」（Middle Seat Lottery）價值約澳幣23萬元（折合美元近14.8萬），只對班機飛航期間自願或非自願坐在中間座位又符合資格的旅客開放，目的是把該公司國內航班的中間座位從最不受歡迎改造成最有趣與美妙的位子。

執行長赫利卡（Jayne Hrdlicka）24日在新聞稿表示，「維珍澳洲航空是做事方式不一樣的航空公司，我們很高興想出令人興奮的創新，讓旅行體驗的每個部份更加精采。我們現在要給予我們忠實客人從價值超過澳幣23萬元獎品池獲勝的機會，就只要坐在中間座位」。

從即日起至2023年4月23日，只要是澳洲居民、年滿18歲或以上、且需要搭乘維珍澳洲航空營運的澳洲國內航班，「自選或被安排」中間座位的Velocity Frequent Flyer會員，就可以利用維珍澳洲航空的App來報名參加樂透，每周則會有不同獎品頒給幸運抽獎的贏家，包括維珍郵輪（Virgin Voyages）加勒比海之旅、一整天的直升機酒吧串遊跟澳洲澳式足球 聯盟（AFL）總決賽航班跟門票等，完整的獎品清單則公布在官網上。