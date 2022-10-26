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媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

援烏抗俄 美擬供鷹式防空設備 德總統首訪協助重建

編譯中心／綜合25日電

兩名美國官員告訴路透，華府正考慮將舊型的鷹式（HAWK）防空設備運往烏克蘭，以協助基輔抵禦俄羅斯無人機和巡弋飛彈的攻擊。

綜合媒體報導，德國總統史坦麥爾25日抵達基輔進行突襲訪問，史坦麥爾發言人已向法媒證實此事。他表示，此行將會晤烏國總統澤倫斯基、提供軍事援助，並協助修復遭破壞的電網等基礎設施。

路透報導，史坦麥爾辦公室在聲明中指出，這是史坦麥爾自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來的首次訪問。史坦麥爾在聲明中指出：「我想對烏克蘭的人民說：你們可以依靠德國。」

此外，飽受戰爭蹂躪的烏克蘭2023年預算面臨高達380億美元赤字，總統澤倫斯基25日在烏克蘭重建會議上要求國際社會幫忙填補這一龐大缺口。他並表示，迄今尚未收到歐美170億美元緊急恢復計畫的任何一分錢。

以視訊方式與會的澤倫斯基說：「我們必須在這次會議上針對援助做出決定，以填補烏克蘭明年的預算赤字。」澤倫斯基並呼籲提供更多軍事援助和財政援助，以幫助烏克蘭度過冬天和戰後重建。「讓侵略者看到他的目標是無法達成的。」

路透指出，鷹式攔截飛彈將是刺針飛彈（Stinger）系統的升級版。刺針飛彈是一種較小型、射程較短的防空系統，美國先前已提供這種系統，幫助烏國對抗俄軍入侵。

據報導，拜登政府將動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA），把鷹式飛彈設備送往烏國，鷹式飛彈基於越戰時期技術，但已多次升級。總統撥款權允許美國政府在沒有國會批准的情況下，快速從武器庫存轉移防衛物資和服務，以應對緊急情況。

路透無法確認美國可轉移多少鷹式防空系統和飛彈；白宮也拒絕就此置評。美國官員告訴路透，鷹式系統是美國國防巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）製造的「愛國者」（Patriot）飛彈防禦系統的前身。

烏克蘭 澤倫斯基 預算

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