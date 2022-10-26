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在野抵制不進國會 尹錫悅對空氣發表施政演說

編譯中心／綜合25日電
在野黨共同民主黨集體抵制，不進入國會大堂，南韓總統尹錫悅只能對冷清的國會大堂發表施政演說。（Getty Images）
在野黨共同民主黨集體抵制，不進入國會大堂，南韓總統尹錫悅只能對冷清的國會大堂發表施政演說。（Getty Images）

韓國總統尹錫悅原計25日發表施政演說，向國會介紹明年執政預算案，然而韓國最大在野黨共同民主黨卻發起集體抵制，決定不進入國會大堂而是在外舉牌抗議，尹錫悅只能對著空蕩蕩的國會大堂演說，而這也是韓國憲政史上首次有在野黨議員集體抵制總統的抗議表現，總統府對共同民主黨的做法表示深表遺憾。

韓國總統尹錫悅發表施政演說，在野黨集體抵制。（歐新社）
韓國總統尹錫悅發表施政演說，在野黨集體抵制。（歐新社）

據韓聯社報導，共同民主黨宣布全員不參加總統尹錫悅在國會進行的施政演說作為對尹錫悅的抵制。黨發言人吳永煥表示，過去民主黨就要求尹錫悅就出訪爭議、檢方搜查致歉，且已經對施政演說予以抵制事先發出宣告。

報導指出，在尹錫悅對空無一人的國會大堂發表施政演說時，共同民主黨則以閉門形式召開議員大會，並於國會大廈外高舉標語示威。

文章指出在野黨議員們稱這是場「沉默示威」，不會打斷或阻礙總統進行演說，但會用嚴肅、克制的方式表達不滿。過去韓國政壇中曾發生國務總理代讀施政演說，在野黨議員為表達不滿而同樣以缺席方式抗議，然而在野黨議員直接抵制總統的施政演說則是韓國憲政史上首次發生。

尹錫悅在國會演說中提到兩韓之間的衝突，並稱為了韓國人民的福祉，政府將通過韓美聯合防衛態勢以及韓美日的安全合作，強化遏制北韓的威懾力，不過對於北韓若真的進行第七次核試，將會採取哪種反制手段他並未多做解釋，僅強調「執政黨和反對派不能獨自克服嚴峻的經濟和安全形勢」，在野黨則批評尹政府不顧民生經濟，只專心打壓在野黨。

此外，據明報報導，共同民主黨認為，檢方為調查京畿道城南市大莊洞地產開發弊案，而搜查其旗下機構，屬於政治報復行為，因此決定抵制尹錫悅的演說。檢察機關上周三晚試圖搜查共同民主黨黨總部被拒，雙方曾對峙7小時，到周一檢方再突襲其旗下機構辦公室並帶走相關文件。

民主黨 北韓 兩韓

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