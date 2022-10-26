金正恩擬第7次核試 美媒：美應接受北韓擁核地位

各界預測北韓領導人金正恩正準備舉行第7次核試驗。（Getty Images）

朝鮮半島局勢持續升溫，各界預測北韓 第7次核試驗已箭在弦上，南韓總統尹錫悅25日亦稱平壤完成準備，美國與此同時則出現部分意見認為應接受北韓擁核國地位，並承認半島無核化構想失敗。

彭博資訊24日在專欄文章中說，持續數十年的朝鮮半島無核化構想宣布失敗，北韓上月已表示絕不棄核，將繼續發展核武，美國及同盟國應接受這一現實，並在此前提下尋求生存方法。

文中並表示，美國總統拜登一直積極廢除前任政府失敗的安保政策，下一個目標應是北韓無核化的政策。過去30年，美國對北韓的經濟制裁事實上未獲任何進展，北韓在此期間成功完成核試驗，並開發出可打擊關島甚至是美國本土的彈道飛彈。

文中還指出，自最後一屆考慮對北韓發動先發制人打擊的柯林頓政府下台後，對北韓動武便不在美國的選項中，選擇走上談判道路，北韓表面上則接受美國建議，實際上持續發展核武。

此外，北韓已從烏克蘭、伊拉克、利比亞等前例中吸取教訓，這些國家以棄核交換強權的安全保證，後來卻遭到美俄等外國勢力入侵，不是陷入戰亂就是政權被推翻。因此，不管美方開出任何條件要求北韓棄核，都無法讓金正恩安心，尤其是美國政府常在「鴿派」和「鷹派」立場之間反覆，政策難以持續。

此外，美國副國務卿雪蔓出訪日本，25日與日本外相林芳正、日韓副外長舉行三邊會議。國務院表示，4位官員討論甫落幕的中共20大 ，也關切北韓飛彈試射、俄國核武威脅等區域問題。

因應區域安全情勢，雪蔓（Wendy Sherman）24日至26日訪問日本，25日在東京與日本外相林芳正、外務省事務次官森健良，以及南韓外交部副部長趙賢東（Cho Hyun-dong）舉行三方會談。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）下午發出的會議摘要，4人談論22日剛落幕的中共20大，也關切北韓近期飛彈試射、俄國不負責任的核武發言等議題；他們也討論美日韓如何在印太區域深化廣泛議題上的三邊合作。

中共20大16日至22日舉辦，中國國家主席習近平除一如預期破例連續第3度出任總書記外，中共黨章涉台部分也有修正，寫入了堅決反對和遏制台獨。

不過，普萊斯未就會議針對中共20大有哪些討論細項作出說明。

美國國務院一名資深官員20日曾在一場背景簡報會中表示，美日韓此次外交高層會議，主要是討論各式區域安全問題，而台灣在這上面占很大一部分。但25日公布的會議摘要也未提到4人是否談到台灣議題。