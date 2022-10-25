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下體抹毒品要女友幫口愛致死 他入獄後被勒令付醫療費

聯合新聞網／即時報導
男子在下體抹上古柯鹼，要女伴替他口交導致對方中毒身亡。示意圖。（取材自pexels）
男子在下體抹上古柯鹼，要女伴替他口交導致對方中毒身亡。示意圖。（取材自pexels）

德國一名男子在生殖器上灑古柯鹼後要求女友為他口交，結果導致女友吸食過量毒品身亡。男子在2019年被判入獄9年，近期又被勒令要求支付醫療費

據每日郵報（Daily Mail）報導，45歲的醫師尼德畢賀勒（Andreas David Niederbichler）在2018年時認識已婚的病人伊芳（Yvonne M），兩人進而交往並發生關係。尼德畢賀勒在事前先在陰莖塗抹古柯鹼，並且要求伊芳替他口交。伊芳在不知情的情況下口交後因吸食毒品過量導致中毒身亡，尼德畢賀勒也隨即遭到逮捕。

據報，這並不是尼德畢賀勒第一次以類似手法對女伴下藥。2015年9月到2018年2月期間，他還曾對另外三名女病患下藥並性侵。報導指出，尼德畢賀勒的手法通常是將古柯鹼加在其他物品中，像是香檳、口紅和牙膏。這三名女子當時出面作證，其中一人表示跟尼德畢賀勒約會後頭暈目眩，另外兩人則分別出現昏倒和精神不濟的情形，甚至因精神不濟發生車禍

尼德畢賀勒在2019年被判強姦重罪與致死身體傷害罪，求處9年有期徒刑。他試圖提出上訴，不過遭到駁回。之前伊芳的家人要求尼德畢賀勒支付25000英鎊賠償金，不過尼德畢賀勒拒絕支付，最後根據法院判決，他支付了7337英鎊的喪葬費，以及8581英鎊的賠償金。

近期法院再對他提出命令，要求他必須支付搶救伊芳的醫療費用，因此他還必須支付11500英鎊的醫療費用給當初急救的醫療院所。

醫療費 毒品 車禍

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