黎巴嫩國會分裂 新總統人選4度流產

黎巴嫩國會24日第四度未能選出接替總統奧恩（Michel Aoun）的新總統，並且距離奧恩任期結束的10月31日僅剩下一周的時間，使得黎巴嫩即將面臨一場憲政危機。

央廣報導，黎巴嫩國會在5月大選後更加地分裂，各黨派在接替奧恩的人選上，一直無法達成共識。黎巴嫩自1975年到1990的內戰以來，總統職位曾空缺數次，但是黎巴嫩政府目前仍由一個看守內閣治理，如果現在總統職位出現空缺，將特別令人憂心。

黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）已宣布27日再舉行投票 ，希望能夠克服歧見選出新總統。

在預期總統職位可能再度出現真空的情況下，為避免出現憲政危機，黎巴嫩政界人士已加緊努力，希望就同意遜尼派穆斯林總理米卡提（Najib Mikati）領導的內閣達成一致意見。米卡提目前擔任看守總理。

在黎巴嫩出現內戰以來最嚴重的危機中，經濟和政治動盪使得該國貨幣貶值90%以上，並且貧困蔓延，金融體系癱瘓，民眾的存款也被凍結。

黎巴嫩國會24日第四度選舉新總統，但是在2位候選人─獨立議員穆阿瓦德（Michel Mouawad）與新獲得提名 的學者卡利夫（Issam Khalife），以及針對空白選票，各黨派出現嚴重分歧。

在黎巴嫩國會共128席議員中，多達有50位議員留下空白票，其中許多議員是來自伊朗 支持的真主黨（Hezbollah）及其盟友。