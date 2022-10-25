與統一教關係撇不清 日岸田首位閣員下台

日本經濟再生擔當大臣山際大志郎24日宣布辭職。（美聯社）

日本 經濟再生大臣山際大志郎與「統一教」的關係陸續被揭露後，24日向首相岸田文雄提出辭呈並獲批准。這是岸田內閣去年10月上路後首度有閣僚辭職，繼任者將於25日公布。

日本前首相安倍 晉三於7月8日在奈良輔選時遇刺，牽扯出統一教（正式名稱為世界和平統一家庭聯合會）與執政黨自民黨的關係。凶嫌山上徹也表示，母親是統一教教友，因大筆捐款給教會而破產，他不滿安倍協助推展統一教而引發殺機。

現年54歲的山際大志郎多次在國會被在野黨指控他與統一教往來。山際24日在首相官邸表示，由於未能妥善解釋他與統一教的關係，他將辭去大臣職務，並對造成岸田政府困擾致歉。

他說，他曾參與統一教舉辦的活動，但與教會關係不深。雖然辭任大臣，但他表示會繼續擔任眾議員 ，並承諾將全力恢復大眾的信任。

日本放送協會（NHK）報導，山際是眾議院神奈川18區選出的眾議員，曾當過獸醫，2003年首度參選眾議院選舉當選，在自民黨內隸屬於麻生派。

有關統一教問題，自民黨9月針對黨籍國會議員進行調查後，山際被揭發曾出席統一教教主辦的集會、與舊統一教教祖韓鶴子見面並拍攝集體照。對此，他在國會答詢時以「不記得」回應。

有日媒報導，山際雖辭職，岸田仍將被追究任命的責任，勢必對岸田政府造成打擊。