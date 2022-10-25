我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

與統一教關係撇不清 日岸田首位閣員下台

編譯中心／綜合24日電
日本經濟再生擔當大臣山際大志郎24日宣布辭職。（美聯社）
日本經濟再生擔當大臣山際大志郎24日宣布辭職。（美聯社）

日本經濟再生大臣山際大志郎與「統一教」的關係陸續被揭露後，24日向首相岸田文雄提出辭呈並獲批准。這是岸田內閣去年10月上路後首度有閣僚辭職，繼任者將於25日公布。

日本前首相安倍晉三於7月8日在奈良輔選時遇刺，牽扯出統一教（正式名稱為世界和平統一家庭聯合會）與執政黨自民黨的關係。凶嫌山上徹也表示，母親是統一教教友，因大筆捐款給教會而破產，他不滿安倍協助推展統一教而引發殺機。

現年54歲的山際大志郎多次在國會被在野黨指控他與統一教往來。山際24日在首相官邸表示，由於未能妥善解釋他與統一教的關係，他將辭去大臣職務，並對造成岸田政府困擾致歉。

他說，他曾參與統一教舉辦的活動，但與教會關係不深。雖然辭任大臣，但他表示會繼續擔任眾議員，並承諾將全力恢復大眾的信任。

日本放送協會（NHK）報導，山際是眾議院神奈川18區選出的眾議員，曾當過獸醫，2003年首度參選眾議院選舉當選，在自民黨內隸屬於麻生派。

有關統一教問題，自民黨9月針對黨籍國會議員進行調查後，山際被揭發曾出席統一教教主辦的集會、與舊統一教教祖韓鶴子見面並拍攝集體照。對此，他在國會答詢時以「不記得」回應。

有日媒報導，山際雖辭職，岸田仍將被追究任命的責任，勢必對岸田政府造成打擊。

日本 眾議員 安倍

上一則

烏駁斥用髒彈 美：沒跡象顯示俄要用核武

下一則

巴西前議員拒捕 對警丟手榴彈 總統急撇關係

延伸閱讀

加州州長紐森 籲梁家訓、薩迪洛盡早辭職

加州州長紐森 籲梁家訓、薩迪洛盡早辭職
蘇納克10/25正式就任英國首相 2022年以來第3位

蘇納克10/25正式就任英國首相 2022年以來第3位
英國新首相人選確立 英鎊及國債反彈展開慶祝行情

英國新首相人選確立 英鎊及國債反彈展開慶祝行情
200年來最年輕英國首相 蘇納克寫多項紀錄

200年來最年輕英國首相 蘇納克寫多項紀錄

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目